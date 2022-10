Is de PlayStation 5 binnenkort uit voorraad leverbaar?

De PlayStation 5 is al bijna twee jaar op de markt, maar nog altijd is er een beperkt aanbod. Toch lijkt er steeds meer voorraad beschikbaar te komen bij de verschillende fysieke winkels en webwinkels – met de aankomende feestdagen is er mogelijk meer zicht op nieuw voorraad. Verstandig om alvast de nodige website te blijven checken op nieuwe voorraad.

NIeuwe voorraad PlayStation 5

Door de enorme vraag lopen de prijzen op Marktplaats flink hoog op. Voor wie niet mee wil gaan in deze Marktplaats gekte komt er binnenkort waarschijnlijk weer een nieuwe voorraad in Nederland beschikbaar. Het is alweer even geleden voordat er een laatste voorraad verscheen bij Bol.com en Amazon.

Bol.com voorraad

Bij de eerdere levering verstuurde Bol.com vroegtijdig een notificatie zodra er een nieuwe voorraad online is verschenen. Het is aan te raden om een alert in te stellen op de site van Bol.com Je krijgt hiermee een bericht zodra er weer een nieuwe voorraad is aangekomen. Vul hier je mailadres in bij Bol.com.

Bekijk het aanbod op de site van Bol.com

Amazon

Ook bij Amazon zijn de verwachtingen hoog. Amazon is veruit een van de grootste retailers met nieuwe voorraad. Vooral de Internationale versies van Amazon ontvangen regelmatig nieuwe voorraad. Voor Nederland is het aangeraden om de Duitse webshop van de webshop gigant in de gaten te houden. Bekijk het aanbod op de site van Amazon.

Verstandig is om vooral de grotere webwinkels als Bol.com, MediaMarkt en Bol.com in de gaten te houden. De grotere webwinkels/ winkels krijgen over het algemeen meer voorraad.