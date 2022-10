Android 13 Go: Officieel beschikbaar met nieuwe verbeteringen

Google heeft de speciale Android 13 Go-editie officieel gelanceerd. Android 13 Go is een speciale versie welke zich richt op budget-smartphones welke niet beschikken over snelle hardware. Je kan Android 13 Go het beste zien als een soort van uitgeklede versie ten opzichten van de normale Android versie.

Android Go

Android Go richt zich voornamelijk op de goedkopere budget-toestellen, denk hierbij aan de toestellen rond de 100/150 euro. Android Go is hiermee echt gericht op de ‘low spec’ smartphones.

Het is speciaal gemaakt voor smartphones met trage processoren en weinig werkgeheugen (minder dan 2GB). Android Go zorgt alsnog voor een prima werking door de uitgeklede versie.

Android 13 Go-Edition

Android 13 Go richt zich voornamelijk op smartphones met 16GB of minder opslagcapaciteit en 2GB RAM. Bij vorige edities van Android Go was 8GB geheugen nog genoeg in combinatie met 1GB RAM.

Als we kijken naar de grootste veranderingen is vooral het design, betrouwbaarheid en de personalisatie flink aangepast.