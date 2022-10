Fallout 3 deze week gratis te verkrijgen via Epic Games

Wekelijks geeft Epic Games gratis games weg. Ook deze week is er een populaire game in het aanbod. Vandaag is het mogelijk om een tweetal games volledig gratis te scoren; het gaat hierbij om Fallout 3 en Evoland Legendary Edition.

Gratis games

Wekelijks zijn er games welke gratis worden weggeven bij Epic Games. Deze week gaat het om de volgende games;

Fallout 3

Evoland Legendary Edition

Gratis games in de Epic Games Store

Epic Games geeft al een tijd gratis games weg. In tegenstelling tot veel abonnementsvormen zijn er geen kosten aan verbonden. Via een account kan je de game gratis claimen.

De games zijn vanaf donderdag 17:00 precies een week te claimen, uiteraard kan je de game daarna nog altijd gratis spelen. Alleen een claim binnen de periode is voldoende.