Robotica: wat houdt dit vakgebied precies in?

Robotica wordt steeds populairder. Dat heeft meerdere redenen. Als eerste gaat het programmeren en installeren van robots steeds eenvoudiger. En daarbij worden de mogelijkheden van robots uitgebreider. Daardoor krijgen meer bedrijven toegang tot deze innovatieve machines. Dat is goed nieuws, want dat betekent ook dat er meer vacatures komen, bij de meest uiteenlopende bedrijven. In deze blog lees je alles over de betekenis van Robotica, opleidingen en werkgevers!

Wat is Robotica?

De betekenis van Robotica komt van het woord robota, dat ‘werk’ betekent. Robotica valt onder mechatronica en is een technische vakdiscipline. Hierin worden de theoretische implicaties en praktische mogelijkheden van robots ingezet voor verschillende doeleinden. Een aantal gebieden waarin robots worden toegepast zijn de gezondheidszorg, leger, huishouden, geneeskunde en de industrie. Robots worden steeds vaker toegepast.

Het aantal robots stijgt name in de Industrie – hier worden robots veel gebruikt om te produceren. Robots kunnen dit sneller en vaak goedkoper dan technisch personeel. Ondanks dat robots menselijke taken ‘overnemen’, zijn de technici alsnog hard nodig. Voor bijvoorbeeld het programmeren, verhelpen van storingen en het onderhoud.

Welke MBO- en HBO-opleidingen er voor Robotica?

Doordat alle technische ontwikkelingen steeds harder gaan, komt er ook steeds meer werk beschikbaar. Er zijn inmiddels als diverse opleidingen die speciaal gericht zijn op Robotica. Wil je aan de slag in Robotica? Dan zijn er verschillende MBO- en HBO-opleidingen die je kunt volgen.

Deze MBO-opleidingen zijn er:

MBO Robotica Engineer

MBO Mechatronica

MBO Technicus Engineering Smart Technology / Robotica

MBO Industriële Robotica

Tijdens deze opleidingen doe je ruime kennis op over roboticasystemen, krijg je ervaring met het installeren plus onderhouden van industriële robots en het aanpassen van programma’s. In leeromgevingen met echte robots ontdek je de nieuwste technieken, werking en theorie van de robots.

Deze HBO-opleidingen zijn er op het gebied van Robotica:

HBO Mechatronica

HBO Industriële Automatisering en Robotica

HBO Werktuigbouwkunde

HBO Elektrotechniek

Bij de opleidingen op HBO-niveau leer je hoe je (onder andere) robots bedenkt, ontwerpt, realiseert en verbetert. Door een combinatie van theorie en veel praktijk krijg je een brede opleiding. Zo kun je uiteindelijk een keuze maken voor jouw branche.

Dit kan je verwachten in de Robotica

Doordat de ontwikkelingen en technologieën met robots in een hoog tempo toenemen, is er een grote vraag aan technici voor het programmeren en onderhouden. Er komen steeds meer Software en Mechanical Engineer vacatures online waarin Robotica terugkomt en ook in Field Service Engineers vacatures zie je dit terugkomen. Werken in Robotica wordt dan ook steeds gebruikelijker.