Solana koers stijgt met 15% na aankondiging Google Cloud

De Solana koers is vandaag met ruim 15 procent gestegen na een tweet gericht op een mogelijke samenwerking met Google Cloud.

Al enige tijd gaan er geruchten rond over een mogelijke samenwerking met Google Cloud. Een nieuwe tweet gepost door Google Cloud heeft ertoe geleid dat de speculaties flink zijn toegenomen. Google Cloud laat het volgende weten via een tweet.

Should we tell our followers the big news?

De bovenstaande tweet bereikte binnen enkele minuten een flink bereik. Vooralsnog zijn er geen aanvullende details uitgebracht. Als we de geruchten mogen geloven gaat het waarschijnlijk om een NFT samenwerking.

Now that we got your attention… check this out: Google Cloud is running a block-producing @solana validator to participate in and validate the network.

— Google Cloud (@googlecloud) November 5, 2022