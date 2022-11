3 redenen waarom je website nog niet gevonden wordt in Google

Na weken keihard werken om een prachtig geoptimaliseerde website te lanceren, moet je tot je spijt bekennen dat deze nog compleet onzichtbaar is in Google. Een harde klap. Je koos voor SEO uitbesteden, weet zeker dat de techniek achter de site klopt en hebt veel geld uitgegeven om dit te realiseren en dan nog geen effect. Ontzettend vervelend. We weten immers allemaal hoe belangrijk het tegenwoordig is om online vindbaar te zijn. Zonder deze vindbaarheid loop je heel wat klandizie mis. De grootste doelgroep begeeft zich immers online.

Maar wat kan toch de reden zijn dat je ondanks al deze extra inspanning nog altijd vindbaar bent in Google? Er kunnen verschillende redenen zijn en vaak zijn deze relatief eenvoudig op te lossen. We zetten de drie meest voorkomende redenen kort op een rijtje.

1. De site is nog te nieuw

Wees je ervan bewust dat het echt tijd nodig heeft om vindbaar te worden. Je kunt niet verwachten dat je website bij de lancering direct de hoogte ranking kan halen. Dat lukt niet van de ene op de andere dag. Zelfs niet als je heel veel aandacht aan de SEO van de site hebt geschonken. Het duurt even voordat de Google bots je inspanningen oppikken. Wees dus nog even geduldig en wacht rustig af. Zorg er ondertussen wel voor dat je de site regelmatig update en/of nieuwe content levert.

2. De inhoud is niet geïndexeerd

Eén van de meest voorkomende problemen is toch wel dat Google de inhoud van de website nog niet geïndexeerd heeft. Je kunt eenvoudig controleren of dit het geval is door de broncode van de website te checken. Dit vertelt de crawlers van zoekmachines dat de inhoud nog niet aan de index mag worden toegevoegd.

Zodra je over deze kennis beschikt, is dit gelukkig wel relatief eenvoudig op te lossen. Dit is ook helemaal geen probleem. Zelfs wanneer de website door echte specialisten is opgebouwd, bestaat nog de kans dat dit zo af en toe gebeurt. Bijvoorbeeld omdat er een foutje wordt gemaakt en de inhoud van een pagina plotseling op no-indexeren komt te staan. Gelukkig is er ook een relatief eenvoudige oplossing voor. Zo kan je via de instelling eenvoudig aangeven dat de inhoud van de pagina weergegeven mag worden in de zoekresultaten.

3. Technische problemen

In sommige gevallen is het vooral de technische kant die de website onzichtbaar maakt voor Google. Als de site technisch niet in orde is, is het ook vrijwel onmogelijk om deze te laten scoren in Google. Als je merkt dat je website ook na enkele weken en verschillende aanpassingen gewoon niet gevonden wordt, is het tijd om een deskundige in te schakelen. Een professionele webdesigner en SEO-specialist die kan zien waar het probleem ligt.

Welke oplossing nodig is, hangt vooral af van de technische problemen die jouw site ervaart. Zorg ervoor dat je alle mogelijke problemen controleert. Kom je er echt niet uit? Schakel dan een specialist in.