Sonos stunt met aanbiedingen tijdens Black Friday 2022

Black Friday komt steeds dichterbij en net als de voorgaande jaren heeft ook Sonos veel interessante aanbiedingen. Vanaf vrijdag 18 november start Sonos met de speciale aanbiedingen welke doorlopen tot 29 november.

Verschillende partners zijn aangesloten op de Sonos aanbiedingen, waaronder Bol.com en Coolblue.

Sonos Black Friday

Onder andere de Sonos Arc, Sub, Beam en Sonos One zijn flink in de aanbiedingen. Zo zal de populaire Sonos Arc soundbar verkocht worden met een tijdelijke korting van 200 euro, ten opzichten van de adviesprijs; 999 euro.

Ook de Sonos Sub Gen 3 zal worden aangeboden met een korting van 170 euro. De Sonos ONe zal worden aangeboden met een korting van 50 euro.

Uiteraard zullen er meer aanbiedingen verschijnen vanaf vrijdag 18 november.

