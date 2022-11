Elgato Stream Deck+ voorzien van draaiknoppen en touchscreen

Elgato heeft vandaag een nieuwe versie van zijn Stream Deck op de markt gebracht. De nieuwe versie heeft de naam Stream Deck+ meegekregen en heeft de beschikking over een aantal draaiknoppen en een touchscreen.

Via de software is het mogelijk om functies te koppelen aan de functieknoppen, om zo handige snelkoppelingen te configureren voor bepaalde functionaliteiten. De Stream Deck+ beschikt over acht instelbare knoppen. Naast de functieknoppen zijner ook vier draaiknoppen aanwezig en een touchscreen.

De draaiknoppen zijn ideaal voor het mixen van geluid en voor het in- en uitzoomen van een camera.

Beschikbaarheid

Elgato heeft de Stream Deck+ per direct uitgebracht voor een bedrag van 230 euro.