Dit is de nieuwe LEGO Eiffeltoren set van 1,5 meter (10307)

LEGO komt met een nieuwe Eiffeltoren van maar liefst 10.001 stenen. De nieuwe set is behoorlijk groot en meet ruim 1,5 meter. LEGO is de laatste tijd volop bezig met de introductie van nieuwe grote sets, denk hierbij bijvoorbeeld aan de Titanic welke op een schaal van 1:200 is gemaakt.

Nieuwe LEGO Eiffeltoren

De nieuwe set is enorm en is om precies te zijn 149 cm hoog, 57 cm breed en 23 centimeter diep. Het is wel een behoorlijk dure LEGO-set welke verkocht zal worden voor 629,99 euro.

LEGO Icons 10307 Eiffel Tower is authentiek nagebouwd en beschikt over de drie observatieplatforms en bijbehorende liften.

Beschikbaarheid

Het setnummer is 10307 en is vanaf 25 november te verkrijgen voor een bedrag van 629,99 euro. In totaal meet de set 10.001 stenen. Vanaf 01:00 CET is de Eiffeltoren te bestellen.