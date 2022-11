Black Friday Sonos: Dit zijn de deals tijdens Black Friday

Sonos heeft dit jaar weer een aantal interessante aanbiedingen rondom Black Friday. Als je op zoek bent naar een nieuwe set Sonos speakers of soundbar is dit het momoment om een interessante korting mee te pakken.

Sonos Black Friday 2022

Sonos heeft een behoorlijk assortiment met verschillende luidsprekersystemen. De draadloze speakers verbinden met elkaar en zijn te bedienen via verschillende apps op je smartphone, tablet of televisie.

Sonos heeft verschillende producten voorzien van een extra scherpe prijs. Het gaat hierbij onder andere om de volgende producten:

Sonos One

Sonos Arc

Sonos Beam

Sonos One SL

Sonos Move

Sonos Roam

De Sonos One is een compacte speaker welke momenteel is te verkrijgen voor een bedrag van 179,00 euro.

Sonos Arc

De Sonos Arc is de grootste en meest geavanceerde soundbar die Sonos tot nog toe heeft gemaakt. De Sonos Arc beschikt over 11 geïntegreerde luidsprekers en beschikt over een geavanceerde surroundprocessor.

De Sonos Arc is momenteel bij Bol.com te verkrijgen voor een bedrag van 699 euro. Normaal is de adviesprijs 889 euro. Bekijk de Sonos Arc op de website van Bol.com

Overige aanbiedingen

Uiteraard zijn er meer producten van Sonos momenteel in de aanbieding tijdens de Black Friday week. Bekijk de website van Bol.com voor het volledig aanbod.