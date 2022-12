Smartphone van een A-merk voor een B-prijs

We kunnen er heel stiekem over gaan doen, maar we weten allemaal wel dat er momenteel op de markt van smartphones twee merken domineren; Apple en Samsung. Waar we vroeger ook nog belden met een Siemens en een Nokia, is dit de laatste jaren toch echt wel veranderd. Dit komt niet alleen doordat zij de beste hardware maken, ook de software speelt hier een cruciale rol.

Er zijn grofweg twee besturingssystemen die de markt beheersen en dat zijn Android en het Apple systeem IOS. Dit zorgt ervoor dat vele mensen kiezen voor een smartphone van één van deze twee merken. Puur om er zeker van te zijn dat alle apps werkzaam zijn op de telefoon. Maar dat dit ook meteen de duurste merken zijn, daar vertellen we je waarschijnlijk niks nieuws mee. Toch zijn er tools om een A-merk telefoon te gebruiken, tegen een B-prijs. Hoe je dit doet? Hier worden de trucs verklapt.

Gouden oude

Of ze echt oud zijn? Dat ook weer niet. De versies volgen elkaar tegenwoordig vooral heel snel op. Is de ene iPhone uit, dan staat de volgende alweer klaar. Daarom is het ook slim wanneer je op de prijs wilt letten om niet voor de allerlaatste versie te gaan, maar juist voor de net wat oudere. Een nieuwe iPhone 12 kopen kan al tegen ene fractie van de prijs, in vergelijking met de laatst verschenen versie. Realiseer je dat je bij de laatste versie ook altijd de hype (en de bijbehorende marketing) betaalt en niet alleen het product.

Onbekend model

Daarnaast worden er vele modellen op de markt gebracht, de één is echter lang niet zo bekend dan de ander. Neem nou de Galaxy A53, veel minder bekend dan andere Samsung modellen maar wel een product van topkwaliteit. Daarom is het aan te raden eens te kijken naar iets onbekendere modellen van hetzelfde merk. Wel de topkwaliteit van het besturingssysteem en het merk, maar tegen een veel gereduceerder tarief.

Kortom, om met een a-toestel door het leven te gaan hoef je niet altijd de hoofdprijs te betalen. Het gaat er vooral om dat je de juiste plekken en tips kent om de kosten behoorlijk te drukken. Als je kiest voor een wat ouder model of voor een onbekender model, dan kies je automatisch wel voor kwaliteit, maar heb je niet de hoofdprijs te pakken. Maar je bent wel jarenlang verzekerd van veel belplezier!