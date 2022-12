De voordelen van Nintendo eShop tegoedkaarten

De Nintendo eShop is de digitale winkel voor de Nintendo producten. Via de eShop is er veel informatie te vinden over de nieuwste games en is het mogelijk om gratis demo’s en digitale software te kopen.

Nintendo eShop

In de Nintendo eShop is het mogelijk om de nieuwste games aan te schaffen voor je Nintendo device. Ook is het ideaal om bijvoorbeeld eShop credits als cadeau aan iemand te geven.

Voor de Nintendo Switch is het mogelijk om via de Nintendo eShop favoriete games direct te kopen. Naast games, gratis demo’s krijg je ook directe toegang tot DLC uitbreidingen met downloadbare content.

Hoe kom je aan de credits?

Nintendo credits zijn via verschillende manieren te bestellen. In Nederland zijn er verschillende webwinkels waar je eenvoudig de credits kan bestellen. Zo kan je een Nintendo eShop card vaak in elk gewenst bedrag bestellen en vrijwel direct gebruiken voor het aanschaffen van een game, accessoires of overige producten welke onderdeel zijn van de store. Het aanvullen van je Nintendo eShop-tegoed met Nintendo eShop Cards is mogelijk in de volgende bedragen: € 15, € 25, € 50, € 75 en € 100.

De Nintendo eShop card is een veilige methode voor het aanschaffen van content. Het tegoed kan je volledig naar eigen uitgave besteden. Vanwege de verschillende bedragen is het ook ideaal als cadeau.

Hoe werkt het?

Nintendo eShop tegoed werkt eenvoudig via een Nintendo-account. Dit account kun je eenvoudig online aanmaken op de website van Nintendo, waarmee je vervolgens een Nintendo Network ID zal terugkrijgen.

Nintendo Switch?

De Nintendo Switch is nog altijd het topmodel van Nintendo en is nog altijd enorm populair, waardoor er nog altijd nieuwe games verschijnen. De Nintendo Switch gaat alweer bijna z’n zesde levensjaar in.

Vorig jaar verscheen de nieuwe Nintendo Switch OLED welke beschikt over een verbeterd OLED scherm en een aantal andere verbeteringen. Nog altijd zijn er geruchten over een volledig nieuwe Nintendo OLED welke volgend jaar zal verschijnen. Sinds de officiële release in 2017 beschikt de console nog altijd over dezelfde prestaties. Aangezien het OLED-model vooral een verbetering was op het gebied van het scherm, was dit niet een verbetering gericht op de snelheid en prestaties.

Er is momenteel zeker genoeg vraag naar een verbeterde en nieuwe Nintendo Switch – vooral gezien de recente PlayStation 5 en Xbox Series X welke qua prestaties een flink niveau hoger zijn.