Welke lenzen heb je als fotograaf nodig?

Ben jij net begonnen met fotograferen en op zoek naar een nieuwe lens? Of ben je al een tijdje bezig met fotograferen maar kun je wel een nieuwe lens gebruiken? Lees dan gauw verder. Er bestaan veel verschillende lenzen die je allemaal voor verschillende doeleinden kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een macro lens, een groothoek lens, een telelens en nog veel meer! Het is daarom een goed idee om je eerst te verdiepen in de verschillende soorten lenzen voordat je een nieuwe lens aanschaft. Hieronder vind je uitleg over de verschillende lenzen die wellicht interessant zijn voor jou als fotograaf!

Een groothoek lens

Een groothoek lens is een van de meest bekende soort lenzen. Een groothoek lens is ideaal voor het fotograferen van brede onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan een landschap, een grote groep mensen, maar ook een groot gebouw of een skyline van een stad. Dit zijn allemaal onderwerpen waar je een groothoek lens voor nodig hebt. Een groothoek lens zorgt er namelijk voor dat het hele onderwerp in beeld komt. Bij een standaard lens is het beeld een stuk minder breed en zal het brede onderwerp niet helemaal goed in beeld komen. Echt een musthave dus als je graag brede onderwerpen fotografeert.

Een telelens

Een telelens is ook een veel gebruikte lens onder fotografen. Een telelens zoomt erg ver in en kan onderwerpen van een verre afstand dichtbij in beeld halen. Dit is erg handig voor als je bijvoorbeeld schuwe dieren wilt fotograferen, zoals vogels en wilde dieren. Maar het is ook handig om bijvoorbeeld te gebruiken tijdens een voetbalwedstrijd. Zo kun je spelers die op een verre afstand staan gewoon goed en scherp in beeld krijgen. Een telelens is daarom ook vooral populair onder sportfotografen, vogelfotografen en wildfotografen. Als je op zoek bent naar een kwalitatieve telelens, zou je bij het merk SIGMA kunnen kijken. Dit merk heeft verschillende kwalitatieve telelenzen in het assortiment.

Een standaard lens

Veel camera’s worden tegenwoordig geleverd met een standaard lens. Een standaard lens is een lens die je kunt gebruiken voor ‘standaard’ situaties, zoals het fotograferen van je familie, het fotograferen tijdens reizen of het fotograferen van alledaagse situaties. Een standaard lens is voor de meeste mensen een musthave, want je kunt er veel kanten mee op. Ze worden vaak met de camera meegeleverd, maar soms ook niet. Dan is het als nog aan te raden om een standaard lens bij de camera te kopen!

Na het lezen van al deze tips over verschillende lenzen, weet jij waarschijnlijk beter welke lens jij nodig hebt. Nu kun je op zoek gaan naar de lens die het beste bij jou past!