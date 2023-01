De technische sector wordt steeds populairder: dit is waarom

Er is steeds meer vraag naar vakmensen in de technische sector. Dit maakt dat ook steeds meer mensen instromen. Van jongeren die pas van school komen tot mensen die zich op latere leeftijd laten omscholen. Een opleidingstraject in de technische sector heeft veel te bieden. Denk hierbij aan baanzekerheid, maar ook aan meer toekomstperspectief dan in andere sectoren. Vacatures techniek zijn in overvloed te vinden, maar waar kies jij voor en waarom?

Tekort aan vakmensen

Er is momenteel een groot tekort aan technisch opgeleide mensen. Hierdoor liggen de vacatures voor het oprapen. Na het doorlopen van een opleidingstraject is de kans dan ook groot dat je direct aan de slag kunt. Vaak zelfs bij het bedrijf waarin je opgeleid bent. Dit maakt de technische sector een stuk aantrekkelijker.

Besef goed dat het in veel sectoren niet zo gemakkelijk is om aan werk te komen. Veel pas-afgestudeerden zitten thuis. In de techniek is dit veel minder vaak het geval. De kans is niet alleen groot dat zij snel aan de slag kunnen, maar ook dat ze hier goed voor betaald krijgen. Of je nu kiest voor een loodgieter opleiding, een opleiding tot zonnepanelen monteur of een beroep in de elektrotechniek ambieert, er is keus genoeg.

Omscholingstraject

Door de jaren heen zijn veel banen verloren gegaan. Veelal door de digitalisering van onze samenleving. Goed voorbeeld is secretaressewerk. Doordat steeds meer gedigitaliseerd wordt, is de vraag naar extra mankracht een stuk minder. Zo zijn er nog meer banen die uiteindelijk in de vergetelheid zijn geraakt.

Dit betekent dus ook dat er heel wat arbeidskrachten zijn die hun opgedane kennis niet meer in de praktijk kunnen brengen. Zij moeten iets nieuws leren om weer aan het werk te komen. Een beroep in de technische sector biedt dan veel verlichting. Deze biedt immers niet alleen baanzekerheid, maar ook nog de zekerheid dat het ook in de toekomst nodig zal blijven. De techniek blijft immers bestaan. Door de huidige ontwikkelingen zal de vraag naar technisch opgeleiden altijd blijven bestaan.

Inmiddels zijn er dan ook heel wat opleidingsinstituten binnen de technische sector beschikbaar. Goed voorbeeld is Strevon. Hier volg je niet alleen een allesomvattende opleiding, maar loop je ook geen inkomsten mis tijdens de studie. Je gaat namelijk direct aan de slag bij een gecertificeerd bedrijf. In 1,5 jaar tijd word je klaargestoomd om geheel zelfstandig aan het werk te gaan. Je begint met een goed salaris en dit zal door de jaren heen alleen maar hoger worden.

Waar kies jij voor?

De technische sector is zeer veelomvattend. Maar waar kies je voor? Dit hangt volledig af van jouw eigen persoonlijkheid, kennis en vaardigheden. Wil je snel ontdekken welk beroep bij je past? Dan zijn er diverse beroepskeuzetesten beschikbaar online. Aan de hand van enkele persoonlijke vragen krijg je een advies over welk beroep het meest geschikt is. Je kunt er ook voor kiezen om met meerdere bedrijven mee te lopen en zo te ontdekken waar jouw interesse ligt.