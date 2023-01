Prijs Bitcoin na maanden weer voorbij de 21.000 dollar

Voor het eerst in twee maanden komt de prijs van de cryptomunt Bitcoin weer boven de 21.000 dollar uit. De cryptomunt is sinds het begin van het nieuwe jaar flink gestegen.

Bitcoin boven de 21.000 dollar

Veel handelaren verwachten dat de Bitcoin voorbij zijn dieptepunt is. Ook is er veel optimisme in de financiële wereld over de piek van de inflatie.

Vooral op zaterdag is de munt forst gestegen en voor het eerst in ruim twee maanden weer boven de 21.000 dollar uitgekomen. Bitcoin werd zaterdag tot 7,5 procent meer waard op ruim 21.000 dollar. Op moment van schrijven heeft Bitcoin in de afgelopen 7 dagen een stijging van ruim 22 procent doorgemaakt.

Stijging bij Altcoins

Ook verschillende altcoins zoals Ethereum, BNB, Polkadot en Cardano volgen de prijsstijging van Bitcoin.