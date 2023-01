Welke technische eisen zijn belangrijk bij het zelf bouwen van een huis?

Een huis bouwen is een droom voor velen. Toch komt er bij het bouwen van een huis wel het een en ander kijken. Denk bijvoorbeeld aan de eisen waaraan een huis moet voldoen. Hieronder zetten we op een rij aan welke technische eisen een huis tegenwoordig aan kan voldoen.

1. Energiezuinig en duurzaam

Huizen moeten tegenwoordig worden gebouwd met het oog op duurzaamheid. We moeten namelijk steeds duurzamer leven, om het milieu waar nodig nog te kunnen redden. En vooral in de bouwsector kan veel gewonnen worden wat betreft duurzaamheid.

Zo moet een huis bijvoorbeeld energiezuinig worden. Het huis moet goed geïsoleerd zijn om in de winter de warmte zo veel mogelijk binnen te houden, en de kou buiten. Maar, aan welke eisen moet een huis dan voldoen? Denk bijvoorbeeld aan de eisen voor de ‘bijna energie neutrale gebouwen’, ook wel BENG genoemd: een nieuwbouwwoning moet aan bepaalde energieneutrale eisen voldoen, zoals het gebruiken van hernieuwbare energie. Het plaatsen van van zonnepanelen of een warmtepomp is daarom van groot belang.

Daarnaast is het belangrijk dat je de woning op een duurzame manier bouwt. Denk daarbij aan het gebruiken van duurzame materialen, zoals duurzaam hout of gerecycled ijzer. Ook duurzame machines zijn een pre, zoals machines die zo min mogelijk energie of brandstof verbruiken.

2. Natuurinclusief

Om voort te borduren op het begrip ‘duurzaam’: het wordt steeds belangrijker om de biodiversiteit zo goed mogelijk te behouden. De biodiversiteit is namelijk van belang om ons leven op de aardbol voort te kunnen zetten. Maar, wat heeft dat te maken met het bouwen van je huis? Tijdens het bouwen van een woning kun je ook de biodiversiteit in je achterhoofd houden.

Je kunt namelijk natuurinclusief bouwen : dat is een duurzame manier van bouwen waarbij de biodiversiteit voorop staat. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van een groene tuin, groen dak of voorzie de gevel van een vleermuiskast . Al deze opties dragen bij aan de biodiversiteit, met als gevolg een betere wereld.

3. Veilig

Daarnaast moet het huis op een veilige manier gebouwd worden. Jij moet er immers met een goed gevoel kunnen wonen, zonder angsten. Schakel daarom een aannemer in die verstand heeft van dit soort zaken, zodat je zeker weet dat de bouw op een veilige manier gebeurt. Bovendien moet het huis van binnen ook veilig genoeg zijn. In dat geval kun je denken aan een gezonde, veilige leefomgeving. Zo moet een huis goed genoeg kunnen ventileren.