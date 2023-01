Model 3 en Model Y goedkoper in Nederland

Tesla heeft de prijzen van zijn Model 3 en Model Y in Nederland flink verlaagd. Door de verlaging komt de Tesla 3 en de Model Y in aanmerking voor een aankoopsubsidie.

Prijsverlaging Tesla

Veel prijzen van de Tesla auto’s zijn in Europa en de VS verlaagd, een aantal wel tot 20 procent. De prijsverlagingen volgen nadat de fabrikant onlangs het aantal verwachte leveringen niet had gehaald. Vorige week zijn de prijzen in China en diverse Aziatische landen ook al aangepast.

Door de verlaging hoopt Tesla de vraag naar zijn elektrische auto’s hoog te houden. Tesla ontvangt ook steeds meer concurrentie in de hoek van de goedkopere elektrische auto’s.

Model 3

De Tesla Model 3 is er nu in Nederland vanaf 44.990 euro, een verlaging van 7000 euro. HIermee komt de auto in aanmerking voor de subsidie van 2950. De Tesla Model Y komt met een vanafprijs van 46.990 nog niet in aanmerking voor de subsidie.

De Model Y Long Range is 12 duizend euro in prijs gezakt. Deze is nu te verkrijgen voor 53.990 euro.