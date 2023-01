Apple brengt nieuwe HomePod voor 349 euro op de markt

Apple heeft een nieuwe versie van de wifi-speaker HomePod aangekondigd, de nieuwste versie van de HomePod komt ook beschikbaar in Nederland. De nieuwe speaker heeft de beschikking over een aantal verbeteringen waaronder een betere audiokwaliteit, snellere chip en ondersteuning voor meerdere smart-home functionaliteiten.

HomePod 2nd Gen

De nieuwe HomePod is voorzien van een krachtige S7-chip en heeft ondersteuning voor draadloos streamen via AirPlay 2. Door het gebruik van de nieuwe chip is er ondersteuning toegevoegd voor geavanceerdere ‘computational audio’.

Qua design heeft de vernieuwde HomePod veel weg van zijn voorganger uit 2018. De speaker ondersteunt lossless audio en Dolby Atmos met Apple Music. Aan de bovenzijde is er een touchscreen te vinden.

De vernieuwde Apple HomePod 2nd Gen zal verkocht worden voor 349 euro en is vanaf 3 februari te koop in Nederland.