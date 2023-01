Veel verlies op een auto? Niet met de Mazda CX-5

Dat aardig wat mensen er tegenop zien om een nieuwe auto te kopen heeft meerdere redenen. Maar één steekt er bovenuit. En het is niet de torenhoge inflatie. Ook niet de hoge energieprijzen die alles opslokken. De enige echte reden om geen nieuwe auto te kopen is de afschrijving. Dit gaat normaal gesproken hard. Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen. Een voorbeeld daarvan is de Mazda CX-5. Dat deze auto veel waard blijft, heeft een dubbel voordeel. Als je deze nieuw koopt, krijg je er later nog wat voor terug. En ook als je een Mazda CX-5 occasion aanschaft, zal de waarde goed blijven.

Wat is de waarde van een Mazda CX-5?

Waar normaal gesproken een wat oudere occasion makkelijk (ruim) onder de 10.000 euro zit, is dit bij de Mazda CX-5 niet het geval. Deze auto’s blijven in de 5 cijfers. Zeker voor een wat jonger model zul je eerder 20.000 dan 10.000 euro moeten betalen. Waarom is deze auto zo waardevast? Simpel, de kwaliteit is erg goed. De CX-5 combineert het gemak van een SUV met de praktische insteek van een ruime hatchback.

Waarom occasion een prima keuze is

Ondanks dat de Mazda CX-5 een waardevaste auto is, is de prijs van een occasion een stuk lager dan van een nieuwe auto. Terwijl de kwaliteit goed is en goed blijft. Het voordeel van dit model is dat je de hoge instap en uitstekend zicht van een SUV hebt. Daarnaast heeft deze auto een hatchback, waardoor het voertuig handig te manoeuvreren is. Ook voor een reizend gezin met flink wat bagage is dit een topauto.

De CX-5 is als benzine- en dieselvariant te koop. De benzinemotoren komen met een inhoud van 2.0 of 2.5 liter. Bij de diesel kun je alleen kiezen uit 2.2 liter. Een probleem is dit overigens niet, omdat alle motoren meer dan genoeg vermogen hebben om lekker mee te kunnen rijden. Daarnaast hebben ze voldoende trekkracht om een caravan mee te sleuren.

Occasion vs nieuwe auto

In een wereld waarin geld geen rol zou spelen, zou iedereen natuurlijk voor een nieuwe auto kiezen. De realiteit is echter anders. En behalve de aanschafprijs is er nog een minpunt van een nieuwe auto. De levertijd kan lang zijn, erg lang. Soms tot drie jaar. Dat is een beetje extreem, maar een jaar is tegenwoordig geen uitzondering. Daar heb je met een occasion natuurlijk geen last van. In het beste scenario kun je na een week je aanwinst al ophalen bij de garage.

Een ander voordeel van occasions is dat het aanbod veel groter is. Dat is ook logisch. De Mazda CX-5 is in 2012 op de markt gebracht. Sinds die tijd hebben veel mensen deze auto gekocht en ook weer van de hand gedaan. Dat zie je aan het aanbod op websites waar je tweedehands een auto kunt kopen.