Online rittenregistratie: wat is het en wat zijn de voordelen?

Het aantal bedrijven in Nederland zit al een hele tijd in de lift, blijkt uit recent onderzoek van het CBS. Steeds vaker kiezen mensen ervoor om voor zichzelf te beginnen in plaats van te werken voor een baas. Bij een eigen bedrijf komt van alles kijken.

Beschik je bijvoorbeeld over een auto van de zaak? En/of ben je regelmatig op pad naar klanten en opdrachtgevers? Dan is het aan te raden om een online rittenregistratie bij te houden. Wat dat precies is en wat de voordelen ervan zijn, lees je in dit artikel.

Wat is een online rittenregistratie precies?

Als ondernemer heb je verschillende kostenposten. Rijd je bijvoorbeeld in een zakelijke auto en maak je veel ritjes naar klanten en opdrachtgevers? Dan moet je die kilometers bijhouden om de kosten ervan af te trekken bij je aangifte bij de Belastingdienst. Dat doe je in een zogeheten rittenregistratie. Het is het handigst om dit online te doen, zodat je snel en eenvoudig ritten kunt toevoegen en kunt inzien. Dat doe je met behulp van een toegankelijke online tool. Maar: dat is niet de enige reden om een rittenregistratie bij te houden als ondernemer.

Met zo’n registratie moet je namelijk ook kunnen aantonen dat de zakelijke auto voornamelijk voor zakelijke doeleinden is gebruikt. Beschik je over een rittenregistratie dan kun je laten zien dat je op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden. Daarom vermeld je in je rittenregistratie in welke auto je rijdt, het kenteken van de auto, de periode waarin je de auto gebruikt en de ritgegevens. Per rit noteer je de datum, de begin- en eindstand van de kilometerteller, het adres van vertrek en aankomst, de route die je gereden hebt en of het een privé of zakelijke rit betreft.

Voordelen van een online rittenregistratie bijhouden

Met een zakelijke auto in het bezit ben je verplicht om een rittenregistratie bij te houden. Dat is in ieder geval het geval wanneer je geen bijtelling betaalt voor het prive-gebruik van een zakelijke auto. Gelukkig kun je dit tegenwoordig heel eenvoudig via een online tool doen. Dat scheelt veel tijd en werk, want veel zaken hierbij zijn geautomatiseerd. Zo kan de afstand automatisch worden berekend, wat betekent dat je zelf niet meer hoeft te puzzelen en te rekenen. Andere voordelen van een online rittenregistratie zijn onder andere de volgende.

Online rittenregistratie mogelijk voor meerdere voertuigen

Het kan maar zo zijn dat je over meerdere zakelijke auto’s beschikt. Misschien heb je wel een zakelijke personenauto én een bestelwagen waar je gebruik van maakt voor je bedrijf. Het grote voordeel van je rittenregistratie online doen, is dat dit beschikbaar is voor meerdere voertuigen. Je vinkt gewoon aan met welke auto je reed en de rest gaat vanzelf. Ideaal!

Handige rapportages en overzichten via online registratie

Wat ook heel handig is aan een online rittenregistratie is dat je met één druk op de knop allerlei overzichten en rapportages kunt samenstellen. Zo kun je bijvoorbeeld kijken welke ritten je in een bepaald jaar of een bepaalde maand maakte en kun je perioden met elkaar vergelijken. Op basis daarvan is het mogelijk om trends te zien, mocht je dat interessant vinden of mocht dat handig zijn voor de overige administratie van je bedrijf.

Snel en eenvoudig ritten factureren via online tool

Waar je eerder misschien altijd zat te puzzelen met de reiskosten is dat met een online rittenregistratie verleden tijd. Via zo’n tool is het namelijk mogelijk om direct ritten te factureren en ze vervolgens in rekening te brengen bij de klant voor wie de kosten zijn. Moet je je voorstellen hoeveel tijd je dat scheelt! Die tijd kun je beter steken in de groei van je bedrijf, waardoor je uiteindelijk ook weer meer geld kunt verdienen.

Ritten koppelen aan projecten en opdrachten in registratie

Een online rittenregistratie is daarbij ideaal voor een duidelijk overzicht. Je kunt namelijk al je ritten koppelen aan projecten en opdrachten waarbij je direct ziet welke kosten je gemaakt hebt. Zo blijven alle (financiële) onderdelen bij de juiste opdrachten en opdrachtgevers en heb je voor jezelf direct een duidelijk overzicht van het financiële plaatje. Ook dat scheelt je veel tijd en geld.

Handige app beschikbaar voor online rittenregistratie

Tot slot is het goed om te weten dat je gebruik kunt maken van een handige app wanneer je kiest voor online rittenregistratie. Je kunt je gegevens dus altijd en overal inzien, waar je ook maar bent. Ook kun je de app altijd gebruiken. Het enige wat je hoeft te doen, is de app aanzetten op het moment van vertrek en stop te zetten wanneer je op de plaats van je bestemming bent gekomen. De rittenregistratie wordt vervolgens automatisch bijgehouden.