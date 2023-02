KeyShot 11: zeer geavanceerde 3D-rendering software voor prachtige visuals

Allerlei bedrijven wereldwijd maken er gebruik van om verbazingwekkende visuals te creëren: KeyShot. Deze 3D-rendering software biedt realtime rendering waarmee snel realistische productvisuals kunnen worden aangebracht op materiaal. De mogelijkheden zijn geavanceerd en het gebruiksgemak is hoog. Niet voor niets wordt de software veel gebruikt door designers, architecten en andere grafische professionals voor zaken van animatie tot presentatie en van digitaal prototype tot marketingcampagne. Inmiddels zijn we al toe aan KeyShot 11. Alle reden om er eens wat meer over te weten te komen.

Realtime resultaat

KeyShot is ontworpen met als doel om 3D-rendering en animatie eenvoudig te maken. De software stelt de gebruiker in staat om snel en eenvoudig materialen en belichting toe te passen. Daarbij maak je gebruik van de meest accurate materiaalweergaven en levensechte belichting met behulp van geavanceerde belichtingsmogelijkheden. Dit doe je vanuit een krachtige interface die geavanceerde opties biedt, maar waar je toch eenvoudig mee kunt leren werken. De software biedt je de mogelijkheid om al je wijzigingen in realtime te zien: je ziet dus onmiddellijk resultaat. Omdat je kunt switchen tussen CPU en GPU-modus, is KeyShot 11 ook nog eens enorm snel.

Verbeteringen

Ten opzichte van de vorige versie biedt KeyShot 11 een aantal verbeteringen of toevoegingen. Zo kun je met behulp van 3D Paint rechtstreeks schilderen of stempelen op het oppervlak van een model, wat ideaal is voor de finishing touch en om het realistisch karakter van je ontwerp te vergroten. Daarnaast is nu het afstemmen van gerenderde output op de gewenste kleuren, materialen en finish geautomatiseerd, waardoor het proces versneld wordt. De KeyShot Web Viewer maakt het delen van 3D-scènes extra gemakkelijk en KeyShot 11.

Minimale specificaties

Nu klinkt het alsof je een monster van een computer nodig hebt om KeyShot 11 te kunnen gebruiken, maar dat valt bijzonder mee. De minimale specificaties qua computer zijn eigenlijk best schappelijk. Qua besturingssysteem heb je minimaal Windows 10 of macOS 10.15 Catalina nodig. Je moet een 64-bit platform draaien met minimaal 2GB RAM en dual core CPU1/2. Verder heb je een Intel or AMD 64 bit processor met SSE4.1 of hoger nodig, 2 GB vrije schuifruimte een minimale beeldresolutie van 1920 x 1080. Ook heb je een internetverbinding nodig, maar enkel voor het activeren van de licentie.

Het is mogelijk om een gratis proefversie van KeyShot 11 uit te proberen. Daarna is het nodig om een licentie voor de software aan te schaffen om het te kunnen blijven gebruiken. Als je overtuigt bent van de meerwaarde van het programma, dan kan je het aanschaffen via een centrale reseller zoals AESC.