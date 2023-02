Onthul de geheimen voor het creëren van de ultieme makelaars website

Wil jij de ultieme makelaars website, maar weet je nog niet precies waar je allemaal aan moet denken? Het ontwikkelen van een website is niet eenvoudig en er komen verschillende aspecten bij kijken. Bovendien moet de website volledig bij jouw makelaarskantoor passen, zodat potentiële klanten weten dat ze bij jou aan het juiste digitale adres zijn. Een professional weet precies wat ervoor nodig is om de beste resultaten te behalen. Maar welke aspecten zijn er dan belangrijk bij het ontwikkelen van een website? En hoe zorg je ervoor dat jouw website volledig bij je past?

Alles rondom jouw bedrijf duidelijk hebben

Een goede makelaars website begint bij het vergaren van informatie over jouw bedrijf. Alles rondom jouw bedrijf moet namelijk zichtbaar zijn op de website. In een kennismakingsgesprek komt dit allemaal naar voren. Tijdens dit gesprek kan je ook jouw wensen bespreken voor de website. Denk aan de pagina’s die terug moeten komen op de site, de informatie die je aan de doelgroep wilt verschaffen en de huisstijl die je hierbij aan wilt houden. Zodra alles duidelijk is, kan de professional de eerste concepten ontwikkelen en kan jij hier jouw kijk weer op geven. Je weet hierdoor al beter wat de mogelijkheden zijn voor jouw nieuwe website.

Concepten zorgen voor een goede website

Een professional als Topsite werkt niet zomaar een concept uit tot een volledige website. Hier gaat nog veel aan vooraf. De verschillende concepten zijn namelijk als leidraad voor de ontwikkeling. Je kan daarom eerst feedback geven op de verschillende concepten en bekijken welke variant het beste bij je past. Let daarbij vooral op hoe de huisstijl is doorgevoerd op de website en hoe de tekst en de afbeeldingen komen te staan. Ook kan je dan nog een verandering in het aantal pagina’s doorvoeren. Ieder concept brengt jou een stap verder naar de website die jouw bedrijf het beste weergeeft. Neem hier dus de tijd voor tijdens het ontwikkelproces.

Een goed werkende website voor jouw bedrijf

Door een professional als Topsite in te schakelen voor het ontwikkelen van jouw nieuwe website heb je niet alleen de zekerheid dat de website eruit komt te zien zoals je voor ogen had, maar ook om ervoor te zorgen dat de website goed werkt. Een goede en duidelijke navigatie van de website is belangrijk om de aandacht van de bezoekers vast te houden en een uitgebreid aanbod zorgt dat je groeit als makelaar. De pagina’s kan je voortdurend aanpassen om weer nieuwe huizen aan te bieden en je krijgt de hulp die je nodig hebt bij het onderhouden van de website. Zo besteed jij jouw tijd aan jouw expertise en de professionals van Topsite richten zich op hun expertise 😉