OnePlus komt met mechanisch Keyboard 81 Pro toetsenbord

OnePlus heeft een nieuw mechanisch toetsenbord aangekondigd. Het nieuwe toetsenbord is in samenwerking met Keychron gemaakt en heeft de beschikking over een aantal interessante features.

OnePlus Keyboard 81 Pro

OnePlus heeft de OnePlus Keyboard 81 Pro aangekondigd. Het toetsenbord is een variant op een bestaand toetsenbord van Keychron. Dit merk heeft al diverse luxe en aanpasbare mechanische toetsenborden in het assortiment.

De OnePlus Keyboard 81 Pro is gebaseerd op de Keychron Q1 version 2, OnePlus heeft diverse toevoegingen aan het toetsenbord toegevoegd.

OnePlus-toetsenbord aanpassen

Het toetsenbord biedt ondersteuning voor de Windows- en Mac-lay-out. Via de software is het mogelijk om de toetsencombinaties te personaliseren.

Beschikbaarheid

Het is nog niet bekend wanneer het OnePlus Featuring 81 Pro toetsenbord op de Nederlandse markt zal verschijnen. Ook een prijs is vooralsnog onduidelijk, al heeft de Keychron Q1 Version 2 een adviesprijs van 175 euro.