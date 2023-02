macOS Ventura 13.2.1 bevat belangrijke beveiligingsupdate

macOS Ventura 13.2.1 bevat een belangrijke beveilingsupdate. Het is sterk aangeraden om zo snel mogelijk te updaten naar macOS Ventura 13.2.1.

Naast macOS Ventura 13.2.1 is ook iOS 16.3.1, iPadOS 16.3.1 en macOS 13.2.1 vrijgegeven. Het zijn kleinere updates welke zich vooral richten op de veiligheid.

macOS Ventura 13.2.1 update

In de nieuwe macOS-update is een security kwetsbaarheid opgelost in WebKit. Malafide webcontent kon namelijk door het lek kwaadaardige code uitvoeren. Volgens bronnen en Apple zelf is dit lek al actief misbruikt, al zijn exacte gevallen niet beschikbaar.

Om je device te beschermen is het aanbevolen om zo snel mogelijk te updaten naar macOS Ventura 13.2.1

Je downloadt macOS Ventura 13.2.1 via de Systeeminstellingen.