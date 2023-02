Waar moet je op letten bij aankoop van een all-in-one printer?

Met een all-in-one printer kan je alle kanten op: printen, kopiëren, scannen en vaak ook nog faxen. Als je op zoek bent naar een all-in-one inkjet- of laserprinter, heb je meer dan genoeg keuze. Elke all-in-one printer heeft wel een aantal handige extra functies. Jouw printwensen bepalen wat de beste all-in-one printer is voor jouw situatie. Je wilt immers voorkomen dat je een printer aanschaft die te basic is, maar je wilt ook geen dure printer kopen met allerlei technische functies die je nooit gebruikt. In dit artikel lees je alles over de belangrijkste all-in-one printfuncties. Zodra je die kent, kan je pas echt goed Brother, Epson, Canon en HP printers vergelijken.

Kies de gewenste afdrukkwaliteit

De afdrukkwaliteit is een van de belangrijkste eigenschappen van een multifunctionele printer voor thuis of op kantoor. De printresolutie geeft de kwaliteit van de afdruk aan. Hoe hoger de dpi (dots per inch), hoe beter de afdrukkwaliteit. Wil je alleen tekstpagina’s afdrukken en hoeven de prints niet haarscherp te zijn? Dan is een all-in-one laserprinter met een resolutie van 300 of 600 dpi een prima keuze. Wil je ook foto’s afdrukken? Dan adviseren we je om voor een all-in-one inkjetprinter met een afdrukresolutie vanaf 1200 dpi te kiezen.

Vergelijk de printsnelheid

Een andere belangrijke factor bij de aanschaf van een all-in-one printer is de afdruksnelheid. Het aantal pagina’s per minuut (ppm) geeft aan hoe productief de printer is. Hoe lager de ppm, hoe langer je moet wachten voordat een afdruk uit de printer rolt. Ga je de all-in-one printer intensief gebruiken, bijvoorbeeld op kantoor? Voor de productiviteit van jou en je collega’s kan het dan slim zijn om voor een hogere printsnelheid te gaan. Neem de afdruksnelheid dus vooral mee in je afweging als je aardig wat documenten of foto’s wilt gaan afdrukken.

Check de connectiviteit

Als je een all-in-one printer gaat gebruiken, is het ook goed om na te denken over de connectiviteit. Heb je genoeg aan een bedrade Ethernet-verbinding en een poort voor je USB-kabel? Of ben je veel onderweg en wil je documenten draadloos printen, direct vanaf je smartphone, laptop of tablet? Dan is wifi onmisbaar. Als er geen wifi beschikbaar is of het signaal zwak is, is printen via Bluetooth of Wifi Direct een goede optie. Beide technieken lijken op elkaar, maar Wifi Direct is veel sneller en heeft een groter bereik dan Bluetooth. Bij Wifi Direct maakt de all-in-one printer een eigen wifi-verbinding aan. Zo koppel je een smartphone, tablet of ander apparaat via Wifi Direct rechtstreeks met de printer. Hiervoor heb je dus geen modemrouter nodig. Op sommige printers kan je direct afdrukken vanaf een USB-stick of uit de cloud. Dan kan je zonder tussenkomst van een laptop of smartphone foto’s en bestanden uit o.a. Google Drive, iCloud en Dropbox printen.

Overweeg welke extra functies je nodig hebt

Veel all-in-one printers bieden naast deze belangrijke eigenschappen nog een aantal extra functies voor extra gebruiksgemak. Of ze voor jou ook van toegevoegde waarde zijn, hangt af van je printwensen. Als je per maand aardig wat pagina’s afdrukt of regelmatig scant, of als je papieren documenten wilt digitaliseren of bewerkbaar wilt maken, kunnen deze functies jou een hoop tijd en handmatig werk besparen.

Duplex

Een all-in-one printer met duplexfunctie kan automatisch dubbelzijdig afdrukken. Je hoeft zelf dan niet meer de pagina om te draaien en opnieuw in de printer te leggen. Hierdoor bespaar je papier, tijd en kosten. Hoe meer je print, hoe meer profijt je hebt van de duplexfunctie. Voor grootverbruikers is dit dus een aanrader. Sommige all-in-one printers kunnen zelfs dubbelzijdig scannen en kopiëren.

ADF

Een all-in-one printer met ADF (Automatic Document Feeder) is voorzien van een automatische documentinvoer. Hierdoor kan de multifunctionele printer automatisch meerdere pagina’s achter elkaar scannen. Je hoeft er dus niet bij te blijven staan om documenten één voor één in te voeren. Dit scheelt handmatig werk, tijd en maakt je productiever. Als je van plan bent om regelmatig te scannen, raden we je aan om een all-in-one printer te zoeken met ADF.

OCR

Een printer met OCR (Optical Character Recognition) herkent letters, cijfers en leestekens in gescande documenten. Hierdoor kan je allerlei papieren na het scannen heel makkelijk digitaal doorzoeken en bewerken. Dankzij OCR hoef je dus nooit meer (delen van) artikelen, rapporten, contracten of handleidingen over te typen. Ook kan je eenvoudig kleine aanpassingen doen in facturen of formulieren. Als je dit soort werkzaamheden regelmatig doet, kan je met OCR een stuk efficiënter werken.

Bepaal je budget

Last but not least: de prijs van de printer is natuurlijk ook een belangrijke factor. Bepaal welk bedrag je over hebt voor een all-in-one printer. Ga dan op zoek naar een HP, Epson, Canon of Brother printer die aan al jouw wensen voldoet. Voor welk merk je ook kiest: ze hebben allemaal all-in-one printers van goede kwaliteit, met handige functies en veel gebruiksgemak. Red je het niet met je huidige budget? Dan kan je overwegen om een printfunctie van je wensenlijstje te schrappen, of te wachten op een kortingsactie, bijvoorbeeld tijdens Black Friday.

Nu je de belangrijkste functies van all-in-one printers kent, kan je beslissen waar jouw ideale all-in-one printer voor thuis of op kantoor aan moet voldoen. Eerst nog even de beste opties vergelijken en daarna kan je nóg productiever aan de slag!