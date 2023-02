Het belang van een goede website voor je bedrijf

Een website is voor elk bedrijf erg belangrijk voor de online aanwezigheid van je bedrijf. Tegenwoordig is vrijwel alles digitaal en is een vindbaarheid in Google en overige zoekmachines extra belangrijk.

Waarom een online website?

Voor bedrijven is een professionele website geen luxe meer, maar onmisbaar voor de online vindbaarheid. Een website werkt voor veel bedrijven als platform waar klanten, medewerkers of partners informatie kunnen ophalen of uitwisselen. Als we kijken naar een webshop is het grootste doel gericht op extra verkoop.

Een website is een laagdrempelige eerste stap voor potentiële nieuwe klanten. Met een website bedien je klanten 24×7 en zorg je voor een betrouwbare uitstaling. Tegenwoordig is het goed mogelijk om een website zelf te bouwen op basis van enkele templates, een website laten maken is uiteraard ook mogelijk.

Producten zichtbaar maken

Presentatie op een website is belangrijk. Hierbij wil je het product direct aantoonbaar maken en zichtbaar voor nieuwe klanten. Dit is met name belangrijk als je een startup bent met een nieuw product. Via een site is het mogelijk om het product net even wat beter te laten zien.

Hoe maak je een website?

Tegenwoordig zijn er vele mogelijkheden voor het maken van een website. Stap één is gericht op de domeinnaam keuze. Kies een goed te onthouden domeinnaam, zodat je doelgroep de website makkelijk kan vinden. Er zijn tegenwoordig veel domein extensies; voor Nederland is nog altijd .nl, .com gebruikelijk.

Wanneer je beschikt over een domeinnaam is het vervolgens mogelijk om een website te ontwikkelen – hiervoor start je altijd met de keuze van een programma/ content management systeem. Het is mogelijk om de website geheel zonder bestaand systeem of template te ontwikkelen, al is hiervoor wel de nodige kennis benodigd. Via WordPress is het mogelijk om vrij snel een website te ontwikkelen zonder kennis van coderen. Websites zijn bijvoorbeeld goed te ontwikkelen in Magento/ WooCommerce.

Een hostingprovider is verplicht voor het hosten van de content. Uiteraard zijn er opties waarin je de website/ hosting vanuit één abonnement kan laten ontwikkelen. De hostingprovider biedt ruimte aan op internet waardoor je website altijd goed te bereiken is. Hostingpakketten zijn er in verschillende soorten en maten – vooral belangrijk om te bekijken hoeveel verwachte ruimte en dataverkeer er nodig is. Het grootste verschil zit hem tussen een dedicated server en een shared server. Een dedicated server is vooral gericht voor de grotere websites waarbij de server specifiek is gericht op je eigen website, zonder het te delen met overige websites.

Naast de ruimte is het belangrijk om ook te kijken naar de support – veel hostingproviders bieden pakketen aan waarbij alles is inbegrepen, denk aan updates, onderhoud van componenten en eventuele storingen.

Zoekmachine

Naast het ontwikkelen van een website is ook de zoekmachine optimalisatie enorm belangrijk. Het is jammer wanneer je website is ontwikkeld er geen bezoekers richting de website toekomen. De grootste doelgroep is gericht op de online bezoekers – hiermee van essentieel belangrijk om de website volledig te optimaliseren voor deze doelgroep.

Met SEO kun je hoger scoren in zoekmachines zoals Google en Bing. Met de juiste SEO is het mogelijk om hoger in de zoekmachine terecht te komen. Met SEO kun je organisch verkeer naar je website brengen. Je hoeft niet te betalen voor advertenties. SEO is gratis al kost het wel veel tijd en moeite.

Stap één van een goede online zichtbaarheid en SEO strategie is gericht op de techniek van de website. Zorg voor een goede basis en werkt vervolgens aan de content.