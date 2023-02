Ontmoet de Samsung S23 serie: 3 nieuwe topsmartphones

Sinds 1 februari ligt hij in de winkels: de nieuwe Samsung S23 series! Zoals altijd heeft de Zuid-Koreaanse producent weer zijn best gedaan om zichzelf te overtreffen. Dat heeft drie nieuwe topsmartphones opgeleverd. We bespreken de drie verschillen toestellen van de Samsung S23 serie in dit artikel.

Samsung Galaxy S23

Uiteraard is er ook in de nieuwe Samsung S23 series een standaardmodel: de Samsung Galaxy S23. Dit kleinste toestel in de serie heeft een AMOLED-scherm van 6,1 inch met hoge verversingssnelheid van 120 Hz. Dit display doet het in vergelijking met zijn voorgangers nog beter in fel zonlicht door een hogere piekhelderheid. Alle toestellen in de nieuwe serie, dus ook het standaardmodel, is gezegend met de superkrachtige en zuinige Snapdragon 8 Gen 2 Chip van Qualcomm: de allerbeste processor die er momenteel bestaat voor smartphones. Hiervoor heeft de eigen Exynos-chip van Samsung plaats moeten maken. Onder de motorkap heeft het standaardmodel 8 GB intern geheugen dat ditmaal extra zuinig werkt, plus een batterij van 3.900 mAh. Qua camera’s is het toestel voorzien van een 50 MP hoofdcamera in combinatie met een ultragroothoeklens van 12 MP plus een telelens van 10 MP voor het zoomwerk. De selfiecamera aan de voorzijde is 12 MP en kan voor het eerst filmen met 60 beelden per seconde. De standaard opslagcapaciteit van dit toestel is 128 GB.

Samsung Galaxy S23 Plus

Klinkt goed, dat standaardmodel, maar vind je een groter scherm fijner? Overweeg dan de nieuwe Samsung Galaxy S23+. Deze heeft een groot display van 6,6 inch dat verder dezelfde specificaties heeft als dat van het standaardmodel. Ook de verdere specs van het toestel zijn in grote lijnen hetzelfde als die van de ‘gewone’ S23. Een belangrijk verschil is dat de accu van de S23 Plus met 4.700 mAh wél fors groter is. Ook kan hij met 45W in plaats van 25W snelladen, mits je tenminste een passende oplader aanschaft, want die krijg je er al een paar edities niet meer bij. De S23 Plus heeft standaard een interne opslagcapaciteit van 256GB.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Het échte vlaggenschip van de nieuwe Samsung S23 series is echter de Samsung Galaxy S23 Ultra. Dit is echt een hele luxe smartphone, met een navenant prijskaartje. Het toestel heeft een extra groot display van 6,8 inch waarvan de piekhelderheid en maximale resolutie nóg hoger zijn. Ook beschikt de Ultra over de S-Pen, een geïntegreerde stylus voor extra functionaliteiten op het display, en ook te gebruiken als afstandsbediening voor foto’s of een PowerPointpresentatie. De hoofdcamera van de S23 Ultra is met 200 MP werkelijk verbluffend. Daarnaast is het toestel uitgerust met een extra periscooplens die voor betere zoommogelijkheden zorgt en een forse accu van 5.000 mAh. De S23 Ultra heeft een standaard interne opslagcapaciteit van 256 GB.

Het zal geen verrassing zijn dat de prijzen van de toestellen ook in deze volgorde oplopen. Ze beginnen al niet erg laag: de toestellen zijn best een stukje duurder dan hun voorgangers waren toen die uitkwamen. Daarom is het wellicht het overwegen waard om je nieuwe Samsung S23 in combinatie met een telefoonabonnement te nemen, zodat je de kosten wat kunt spreiden in plaats van in één keer het hele bedrag op tafel te moeten leggen.