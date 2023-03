Samsung Galaxy S23 Plus; Verbeterde smartphone met interessante camera’s

Samsung heeft recent een volledige serie van toestellen op de markt gebracht, het gaat hierbij om de nieuwe Galaxy S23-serie met als een van de toptoestellen de nieuwe Galaxy S23 Plus smartphone.

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung heeft met de S23 Plus een waardige opvolger van de S22 Plus op de markt gebracht. Zoals de naam al aangeeft gaat het hierbij om een grotere smartphone met een formaat van 6,6-inch met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. De Galaxy S23 Plus is onderdeel van de nieuwe Galaxy S23-serie welke bestaat uit de volgende smartphones:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy S23 Ultra

Als we kijken naar de specificaties van de Galaxy S23 Plus zijn er een aantal verbeteringen. Zo heeft de smartphone een variabele verversingssnelheid van 120Hz en zorgt de Gorilla Glass Victus 2 techniek voor bescherming van het scherm. Achter het scherm is er een ultrasonische vingerafdrukscanner te vinden voor een snelle en veilige ontgrendeling van het toestel.

Vanwege het grote scherm is de Galaxy S23 Plus ideaal voor zakelijke doeleinden. Via verschillende abonnementen is het interessant om de Samsung S23 Plus zakelijk aan te schaffen.

Design

In vergelijking met zijn voorganger is er veel vergelijkbaar en is het design vrijwel identiek. Hierdoor is er opnieuw gebruik gemaakt van klas en aluminium voor de zijkanten. Als we kijken naar de unieke functionalisten is er vooral veel vernieuwing gericht op het camera-eiland – welke nu bestaat uit een aantal losse cameramodules, in vergelijking met één groot camera-eiland in de linkerbovenhoek. De S23 Plus beschikt over een drietal cameramodule’s.

Camera

De vernieuwingen zijn vooral te vinden in de nieuwe technieken welke zijn gebruikt voor de cameramodule’s. Er zijn drie camera’s aanwezig bestaande uit een 50 MP hoofdcamera, 12 MP groothoeklens en een 10MP telelens welke is voorzien van een 3x optische zoom.

Samsung heeft een verbeterde nachtfotografie functionaliteit toegevoegd voor betere lichtkwaliteit en fotokwaliteit in donkere omstandigheden.

Interne verbetering

Samsung heeft de Galaxy S23 Plus uitgerust voor een nieuwe processor van Qualcomm, onder de motorkap is er een Snapdragon 8 Gen 2 te vinden welke is voorzien van de laatste technieken en zal worden bijgestaan door 8GB aan werkgeheugen.

Afgelopen jaren heeft Samsung vooral de keus gegeven voor de Exynos-chips welke vanuit Samsung zelf zijn ontwikkeld. De nieuwe Qualcomm chipset is vooral in vergelijking met de Exynos-chips net even wat energiezuiniger.

Op moment van schrijven is de Snapdragon 8 Gen 2 de snelste chipset voor Android smartphones.

Verschil met Galaxy S23?

Het grootste verschil tussen de Galaxy S23 en de Galaxy S23 Plus zitten hem in de grootte van beide toestellen. De S23 heeft de beschikking over een 6,1-inch scherm terwijl de S23 Plus beschikt over een groter 6,6-inch scherm. Ook heeft de S23 een kleinere accu ten opzichten van de S23 Plus (3900mAh vs 4700mAh). De Galaxy S23 Plus heeft een groot voordeel ten opzichten van de laadsnelheid, aangezien de S23 Plus is geschikt voor 45W snelladen, mits je beschikt over een passende oplader.