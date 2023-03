Prijsverhoging voor verschillende Sonos producten

Sonos heeft de prijzen van enkele speakers verhoogd. Voor de Sonos Beam, Sub 2, Fire en Move betaal je nu 50 euro meer.

Sonos prijsverhoging

De laatste prijsverhoging komt uit 2021 waar de prijzen zijn aangepast vanwege de hogere kosten van componenten. Sommige producten gingen destijds met €20 tot €100 euro in prijs omhoog. Opnieuw heeft Sonos de prijzen aangepast.

Sonos voert prijsverhogingen door

Een aantal Sonos producten zijn deze maand duurder geworden. De prijsverhoging is al terug te zien op de webshop van het merk. Verschillende retailers hanteren momenteel nog de oudere prijzen, al is de kans aanwezig dat ook de retailers binnenkort de prijzen aanpassen.

De Beam kostte voorheen 499 euro, momenteel is de Sonos Beam te koop voor 549 euro. Ook de Five en Move duurder. Als we kijken naar de Sonos Arc is er geen prijsverhoging en ook de Sub mini is nog altijd te verkrijgen voor 499 euro.

De prijsverhoging is niet alleen in Nederland zichtbaar – in de Verenigde Staten zijn meer Sonos producten in prijs verhoogd.