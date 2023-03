Trezor gaat eigen chips produceren voor crypto hardware-wallets

Trezor, één van de fabrikanten van hardware-wallets, zal zich sneller gaan richten op de nieuwe wallets welke beschikken over een eigen siliciumchip. Trezor heeft al enkele jaren verschillende hardware wallets op de markt welke zich richten op crypto.

Trezor chips

Op 27 februari heeft Trezor officieel laten weten dat het bedrijf zal staten met de productie van de chips voor de nieuwe Trezor Model T. Eigen ontwikkeling geeft enkele voordelen, zo is het grootste voordeel om de leveringscyclus te verkorten en de hardware aan te sluiten op de beveilingsstandaard van Trezor.

Sinds de problemen bij FTX is er enorm veel vraag naar hardware wallets, omdat crypto-investeerders hun crypto-bezit van gecentraliseerde crypto-exchanges wilden verplaatsen. Via een eigen productie is het mogelijk om sneller te schalen en te voldoen aan de stijgende vraag.

Ook komt er meer ontwerp vrijheid voor de toekomstige producten – zonder een afhankelijk vanuit de leveranciers.