Virtual Reality Training: de toekomst van het leren

Tijd voor een studie of training? Gooi de ouderwetse boeken maar overboord! Met de opkomst van nieuwe technologieën is leren drastisch aan het veranderen. Een van de meest opwindende ontwikkelingen is de opkomst van virtuele reality trainingen in het leerproces.

Effectief. Leuk en betaalbaar. Drie woorden die virtual reality trainingen voltallig omschrijven. Virtual Reality, afgekort VR, is een van de meest veelbelovende technologieën die de manier waarop we leren en trainen revolutioneert. Dompel jezelf onder in een virtuele omgeving die je kan verkennen en waar je op een nieuwe en spannende manier kan leren. Een voorbeeld? Stel je eens voor dat je graag bij een haven gaat werken in een hoge kraan om containers te lossen. Dat vak moet je dus eerst gaan leren. Daar zou je toch eerst naar de haven voor moeten en omhoog klimmen om de kraan te leren besturen, niet? Met virtual reality hoeft dat niet meer in eerste instantie. Je zet de bril op en ziet krijgt een interactieve training in het laden en lossen. En het lijkt net alsof het allemaal echt is. Vergelijk het een beetje alsof je de simulator instapt zoals piloten ook doen voor de training.

Zo, dat bespaart een hoop

En het gebruik van VR-trainingen heeft talloze voordelen ten opzichte van traditionele trainingsmethoden. Allereerst is het enorm kostenverlagend. Trainingsmethoden op de traditionele manier vereisen vaak dat deelnemers naar een specifieke locatie reizen. En dat kost tijd en geld. Met VR-trainingen kunnen deelnemers op elk moment en op elke locatie toegang krijgen tot de training, waardoor de kosten van reizen en accommodatie worden vermeden. En dat is ook nog een stuk duurzamer, omdat er geen fysieke apparatuur nodig is en minder gereisd hoeft te worden en er zo dus minder afval en CO2-uitstoot wordt geproduceerd. Bovendien vereist het organiseren van een traditionele training veel middelen en apparatuur, terwijl een VR-training vaak alleen een VR-bril en software vereist, waardoor de kosten aanzienlijk worden verlaagd.

Realistische simulaties

Een ander voordeel is dat het erg leuk is om te doen. Op die manier wordt leren leuk en wordt je meer gemotiveerd en betrokken bij de training. Deze manier van leren houdt de aandacht vast en maakt de training levendiger en interessanter. Dat komt ook omdat het realistische simulaties zijn. Het lijkt wel een beetje alsof je een videogame speelt als bijvoorbeeld de Sony Playstation met VR-bril. En wie houdt er nu eigenlijk niet van gamen? VR- trainingen bieden ook meer flexibiliteit dan traditionele trainingen. Deelnemers kunnen de trainingen op elk moment en op elke locatie volgen, waardoor de trainingen beter passen bij hun drukke schema’s. Bovendien kunnen de trainingen gemakkelijk worden aangepast aan de specifieke behoeften van de deelnemers, waardoor de trainingen veel effectiever zijn dan traditionele trainingen die vaak een standaard formaat hebben. De toekomst van VR-trainingen is dus echt veelbelovend. Steeds meer bedrijven en instellingen gebruiken VR-trainingen als een effectieve manier om hun personeel te trainen. Met de verbetering van de VR-technologie en de ontwikkeling van nieuwe software en apparatuur gaat dat steeds beter.

Een veilige en gecontroleerde omgeving

En behalve dit alles, zijn VR-trainingen ook ideaal om trainingen te doen die normaliter nogal wat vergen of eigenlijk onmogelijk zijn om te doen of enorm veel kosten. Denk dan bijvoorbeeld aan trainingen in het geval van aardbevingen, overstromingen of terroristische aanslagen, maar ook complexe operaties zoals hartchirurgie of neurochirurgie. Traditionele trainingen voor rampen of operaties vereisen vaak dure apparatuur, beperkte toegang tot oefenruimtes en het inzetten van personeel en middelen die in het geval van een echte ramp of operatie niet beschikbaar zijn. Een aardbeving kan bijvoorbeeld niet even in een kamertje nagebootst worden om te kunnen oefenen. Virtual reality trainingen bieden een oplossing voor deze problemen en maken het mogelijk om op een efficiënte en kosteneffectieve manier realistische scenario’s te simuleren. Met behulp van VR-brillen en controllers kunnen deelnemers oefenen met het omgaan met onverwachte situaties en het beheersen van stressvolle omstandigheden. De realistische omgevingen en situaties maken deze trainingen veel effectiever dan traditionele trainingen in een klaslokaal. En zorgen daarnaast ook voor een veilige en gecontroleerde omgeving voor deelnemers om nieuwe vaardigheden te leren en te oefenen, zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over fouten en gevolgen in de echte wereld. Dat is natuurlijk vooral belangrijk voor gevaarlijke of risicovolle beroepen, zoals militairen, chirurgen, piloten en brandweerlieden.