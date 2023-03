Vernietig persoonlijke gegevens

Een mens bewaard wat. En dan niet alleen qua papieren, zoals contracten, afschriften en polissen. Digitaal bewaren we net zo veel. Van je mobiele telefoonnummer tot aan de digitale Belastingaangiftes van meer dan vijf jaar geleden en wellicht nog van alles wat er tussen zit. Het is meestal wel gevoelige informatie waarvan je niet wilt dat een ander daar achter komt. Daarom is het goed om over datavernietiging na te denken als je bijvoorbeeld je oude laptop weg gaat doen, zodat je persoonlijke gegevens ook echt verdwenen zijn.

Datavernietiging analoog en digitaal

Datavernietiging kan zowel analoog als digitaal gebeuren. Analoog houdt het in dat documenten met persoonlijke gegevens, bankpassen en andere gevoelige informatie wat je fysiek vast kan houden door een shredder gaan, zodat ze helemaal versnipperd raken. Deze snippers zijn vervolgens makkelijk weg te gooien bij het oud papier natuurlijk. Digitale datavernietiging werkt eigenlijk hetzelfde, alleen wordt dan de digitale data versnippert door middel van een harddisk shredder. Uiteraard worden deze harddisks geregistreerd voordat ze vernietigd worden, want je krijgt daar nog een bewijs van. Meestal wordt dit gedaan voor bedrijven, maar uiteraard kun je particulier ook data laten vernietigen.

Harddisks vervangen

Harddisks kunnen gemakkelijk uit oude computers worden gehaald en weer vervangen door nieuwe. De reden voor het vervangen van de harddisk kan verschillende redenen hebben. Misschien wil je je computer wel verkopen – maar dan zonder de mogelijkheid dat de nieuwe eigenaar je persoonlijke data achterhaalt. Maar het kan ook zijn dat je gewoon een nieuwe harddisk wil plaatsen met meer geheugen en de data al hebt overgezet. Wat de reden ook is, het is altijd verstandig om ze te laten vernietigen. Datavernietiging vindt overigens altijd plaats bij het refurbishing van computers en zelfs mobiele telefoons. Al wordt bij die laatste geen harddisk door een shredder gehaald.

Software overschrijven

Maar wat als je de harddisk niet in zijn geheel wil vernietigen? Bijvoorbeeld dus wanneer je een computer of mobiele telefoon gewoon wil gebruiken. Of gewoonweg omdat je de geheugenschijf niet kan verwijderen (bijvoorbeeld bij tablets en laptops). Ook dan is het mogelijk om de persoonlijke gegevens van de harddisk in zijn geheel te verwijderen zónder de harddisk zelf te vernietigen. Denk hierbij aan een refurbished laptop of mobiele telefoon; hierbij wordt met een speciaal computerprogramma het geheugen echte helemaal gewist door bestaande data te overschrijven met willekeurige enen en nullen. Als dan het geheugen helemaal overschreven wordt met deze nieuwe informatie, dan wordt alle oude informatie die nog in de krochten van een harddisk aanwezig zou kunnen zijn, helemaal verwijderd.

Analoge vernietiging

Om nog even terug te komen op analoge datavernietiging; mocht je veel documenten hebben die persoonlijke gegevens bevatten, dan is het aan te raden te investeren in een goede papierversnipperaar. Zo kun je een archief met bankafschriften van meer dan vijf jaar oud gemakkelijk in een dag tot snippers reduceren. Deze papiersnippers mogen vervolgens gewoon bij het oud papier, aldus de afvalscheidingswijzer. Vind je dat geen prettig idee, breng het versnipperde papier dan naar de milieustraat waar het snel zal verdwijnen in de massa. Er zijn tevens bedrijven die de vernietiging van dergelijke gevoelige documenten voor je uit handen kunnen nemen op een veilige manier.

Bescherm je persoonlijke gegevens

Datavernietiging is een vorm van het beschermen van je persoonlijke gegevens op harddisks, geheugenkaarten en andere informatiedragers van computers, laptops, mobiele telefoons, tablets en andere computergestuurde apparaten. Door de data echt te vernietigen, zorg je ervoor dat deze data niet in handen kan vallen van andere gebruikers. Laat daarom ook particuliere documenten en harddisks door professionals vernietigt worden, zodat je gegevens onomkeerbaar verloren gaan.