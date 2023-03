Technologiebedrijf? Ook jij kan Pasen vieren met je werknemers

Pasen lijkt een onbelangrijk feest dat elk jaar opnieuw wordt gevierd door kinderen en de kerk. Het is echter een mooie kans voor technologiebedrijven om de relaties met hun klanten te verbeteren. Een lekker chocolade-ei kost niet veel en zal geapprecieerd worden door élke werknemer. Ook IT’ers eten graag chocolade, niet? Hoe je de paassfeer op kantoor brengt op een budgetvriendelijke, slimme en aangename manier? Dat ontdek je in deze blogpost.

Waarom vieren we dat weer?

Om stiltes tijdens de brunch te vermijden lees je je best eerst even in over wat Pasen eigenlijk is, en waar de tradities van komen. We zijn een beetje de essentie van het feest verloren in traditie. Het antwoord op wat Pasen is, luidt: de christelijke feestdag viert de wederopstanding van Jezus Christus. In België vieren we het op twee dagen, zondag en maandag. Traditioneel wordt er gevast tussen Aswoensdag en Pasen. Vlees en eieren werden dus niet gegeten tot paaszondag. We vieren dat breken van het vasten door eitjes te versieren. Chocolade werd pas veel later geïntroduceerd rond de 18e eeuw. Toen begonnen banketbakkers in Frankrijk namelijk te kapitaliseren op het feest. Door wedstrijden om welke bakker het mooiste ei kon maken, werd de presentatie tijdens de jaren heen meer en meer extravagant.

Een paasmandje voor verre partners

Een heel simpele en effectieve manier om zelf gebruik te maken van Pasen is een paasmandje. Als je partners hebt met kantoren op verschillende locaties is dit ideaal. Zijn die partners ook fan van IT, dan is het leuk om technologische relatiegeschenken zoals een powerbank, een USB-stick of een ergonomische muis te versturen. Om het cadeautje extra fijn te maken kan je er wat chocolade bijstoppen.

Echt paasbrunchen voor lokale teams

Vind je het fijn om de IT’ers en de board van de onderneming te verzamelen voor een paasbrunch? Dat is een geweldig idee! Wat er zeker op tafel moet staan?

Appelsiensap

Eitjes

Koffiekoeken (een typische Belgische toevoeging)

Vleeswaren (zo vier je het doorbreken van het vasten) en charcuterie

Vers fruit

Chocolade

Eventuele paasbroodjes die je rond deze periode bij bakkers vindt (of zelf kan afbakken)

Pannenkoeken en wafels zijn niet per se klassiekers tijdens de paasperiode, maar wel perfect voor een moderne brunch.

Wil je het extra speciaal maken? Laat dan gloednieuwe koffietassen bedrukken. Voorzie voor elk teamlid een kopje met zijn naam op. Win-win: er is geen discussie meer over de eigenaar van de kop én je maakt je werknemer blij met een persoonlijk cadeautje.