Realme C55: Smartphone met iPhone 14 Pro features

De Chinese fabrikant Realme heeft een nieuwe smartphone aangekondigd welke nogal wat weg heeft van de iPhone 14 Pro. Zo beschikt de Realme C55 over een soortgelijke functionaliteit welke ook bij de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max aanwezig is. Het gaat hierbij om de Dynamic Island feature.

Realme C55

Zowel de iPhone 14 Pro als iPhone 14 Pro Max beschikken over een Dynamic Island. Nu heeft feature in de C55 smartphone een vergelijkbare functionaliteit toegevoegd. Echter gaat het bij de Realme C55 vooral om een softwarematige feature; de uitsparing is niet fysiek aanwezig. In de virtuele balk is er informatie te vinden zoals de accu informatie, en informatie vanuit verschillende apps.

Verder is de Realme C55 voorzien van een 6,72-inch scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Onder de motorkap is er een MediaTek Helio G88-processor aanwezig. De Realme C55 is vooralsnog alleen verkrijgbaar in Indonesië, maar zal volgens het bedrijf ook uitgebreid worden in Europa.