PS5 kopen: PlayStation 5 console goed te verkrijgen bij verschillende webshops

De PlayStation 5 is voor een behoorlijk lange tijd niet op voorraad geweest – inmiddels is er weer regelmatig voorraad en is de PlayStation 5 goed verkrijgbaar. Ook in Nederland is er steeds meer voorraad beschikbaar rondom de PlayStation 5 console en verschillende bundels.

PlayStation 5 voorraad

De PlayStation 5 was door de lage voorraad sinds de release lastig te verkrijgen. Verschillende factoren zoals problemen rondom de productie hebben een lang voor problemen gezorgd.

Het heeft meer dan twee jaar geduurd, maar de voorraadproblemen van de PlayStation 5 zijn eindelijk voor een groot deel opgelost, zonder er de hoofdprijs voor et betalen aan scalpers. Op dit moment is de PlayStation 5 op voorraad bij de grotere webwinkels.

Voorraad update PS5

Zoals hierboven al omschreven is de console inmiddels goed te verkrijgen bij de grotere webwinkels. Zo is de PlayStation 5 als console direct te verkrijgen via bol.com – ook zijn er verschillende bundels beschikbaar.

Voorraad Bol.com

De console is via Bol.com te verkrijgen voor een bedrag van 549 euro. Hiervoor ontvang je de PlayStation 5 zonder aanvullende bundels. Eventueel is er ook een PlayStation 5 God of War bundel beschikbaar voor een bedrag van 617 euro.

Bekijk het aanbod op de site van Bol.com

Opzoek naar een PlayStation 5? Wacht niet te lang – de voorraad is nog altijd beperkt en de vraag naar de nieuwe console in Nederland is nog altijd hoog.