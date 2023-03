Prijsverhoging Ziggo: Abonnementen vanaf 1 juli fors duurder

Ziggo internet & TV wordt flink duurder. Vanaf 1 juli is er een forse inflatiecorrectie toegepast op de abonnementen van Ziggo. Klanten van Ziggo gaan vanaf 1 juli 2023 fors meer betalen voor internet, tv en vaste telefonie.

Ziggo verhoging

Gemiddeld gezien gaan de prijzen per 1 juli met 8,5 procent omhoog. De tariefsverhoging is van toepassing op de pakketdiensten van Ziggo. Voor het Alles-in-1 Start pakket betaal je momenteel 59 euro, per 1 juli betaal je 64,25 voor het start abonnement.

Het tarief voor het ‘Internet en TV Complete’-pakket zal toenemen met 9,2 procent. Volgens Zigo is het bedrijf genoodzaakt om de prijzen op te voeren, omdat het bedrijf zelf ook met stijgende kosten te maken heeft.

Daarnaast heeft Ziggo een speciale pagina in het leven geroepen met meer informatie. Ziggo laat het volgende weten:

“Met ingang van 1 juli 2023 passen we daarom een inflatiecorrectie van gemiddeld 8,5% toe op de prijzen van onze pakketten en de beltarieven. Dit is volgens de algemene voorwaarden en we blijven met de wijziging binnen het gemiddelde 2022 CBS inflatiecijfer van 10%.”