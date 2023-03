Samsung Galaxy A54: Dit is de nieuwe smartphone

Samsung heeft de nieuwe Galaxy A54 officieel onthuld. Het gaat hierbij om een een interessante smartphone welke de populaire Galaxy A53 zal gaan opvolgen. De smartphone is gericht op het midrange segment en in alle opzichten verbeterd in vergelijking met zijn voorganger, maar ook een stuk duurder.

Galaxy A54 smartphone

De Samsung Galaxy A54 is een nieuwe smartphone welke zich richt op het midrange segment. Samsung heeft de A54 voorzien van een nieuw design. Het ontwerp lijkt op dat van de recente Galaxy S23-telefoons.

De smartphone beschikt over een 6,4-inch super-amoled scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Het scherm heeft een ververs snelheid van 120Hz. Onder de motorkap is er een Exynos 1380-processor aanwezig in combinatie met 8GB aan werkgeheugen en 128/265GB aan interne opslag.

De Samsung Galaxy A54 is per direct te verkrijgen voor een bedrag van 489 euro. Hiervoor krijg je 8GB aan werkgeheugen en 128GB interne opslagruimte. één van de belangrijkste verbetering is de nieuwe Exynos 1380-chipset welke aanzienlijk sneller moet zijn in vergelijking met zijn voorganger.

Verkrijgbaarheid Galaxy A54

De Galaxy A54 5G is verkrijgbaar in de vier kleuren Awesome Lime, Awesome Black, Awesome Violet en Awesome White en zal verkrijgbaar zijn vanaf €489,- (8GB + 128GB) tot €539,- (8GB + 256GB). Daarmee betaal je 40 euro meer in vergelijking met zijn voorganger.