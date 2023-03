Prijsstijging voor Nederlandse streamingdienst NLZiet

De Nederlandse streamingdienst NLZiet kost nu 8,95 euro per maand en is hiermee een euro per maand duurder geworden. In de afgelopen weken zijn er meerdere streamingdiensten aanzienlijk duurder geworden.

Prijsverhoging voor NLZiet

NLZiet kost tegenwoordig 8,95 per maand. Het Extra-abonnement – waarmee je toegang zal krijgen tot meerdere zenders kost 10,95 euro per maand.

Ook is er een nieuw jaarabonnement beschikbaar – voor een volledig jaar betaal je 95,40 euro per jaar. Bij een jaarabonnement blijft de oude maandprijs actief van 7,95 euro per maand.

Wat is NLZiet

NLZiet is een Nederlandse streaming dienst waarmee gebruikers live televisie kijken met de mogelijkheid om programma’s tot een jaar terug te kijken. Het aanbod bestaat uit de zenders van de NPO, RTL en Kijk. Onderdeel van het extra abonnement zijn bijvoorbeeld BBC-programma’s.

NLZiet is niet de enige dienst welke afgelopen tijd duurder is geworden. Ook betaal je meer voor Disney Plus en ViaPlay.