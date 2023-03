Samsung Galaxy A14: Budgetsmartphone voor 199 euro

Samsung heeft in Nederland een nieuwe budget-smartphone op de markt gebracht. Het gaat hierbij om de nieuwe Samsung Galaxy A14 welke verkocht zal worden voor een adviesprijs van 199 euro (4G exemplaar), 229 euro (5G exemplaar).

Samsung Galaxy A14

De Galaxy A14 is een budget smartphone welke beschikt over een grote accu, een 90hz scherm en Android 13. Verder heeft Samsung de smartphone voorzien van een 6,6-inch LCD-scherm met een Full HD resolutie. Onder de motorkap van de smartphone is er een MediaTek Helio G70-processor te vinden met 4GB aan werkgeheugen en 64 of 128GB aan interne opslag.

Samsung heeft de Galaxy A14 afgelopen januari aangekondigd en is inmiddels te verkrijgen in Nederlandse winkels. De versie van 199 euro beschikt over 4G-connectiviteit, waarbij de duurdere versie beschikt over een 5G connectiviteit mogelijkheid. Voor 5G betaal je 229 euro.