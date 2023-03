Alles wat u moet weten over geld storten

In veel landen in de wereld speelt contant geld nog steeds een belangrijke rol. Ondanks de wereldwijde digitalisering en de trend naar cashloze betalingen blijft de vraag naar contant geld groot. Het is vergelijkbaar met de cash winsten in de beste iDEAL casino’s van Nederland. De winsten worden bijgeschreven op de rekening van de gokker, zonder dat contant geld eerst moet worden overgemaakt naar een bankrekening. Wilt u echter wel geld storten, dan moet u op een paar punten letten. In deze blog bespreken we alles wat u moet weten.

Wat is het maximumbedrag voor contante stortingen?

In principe heeft elke bank zijn eigen limiet en sommige bedrijven accepteren zelfs onbeperkte contante stortingen. Wel geldt altijd dat boven een bepaald bedrag er een bewijsplicht is. Dit verschilt van land tot land. Vanaf een hoger bedrag, bijvoorbeeld 10.000 euro, wordt van banken een bewijs van herkomst gevraagd. Daarnaast wordt een melding gedaan bij de belastingdienst. Deze bewijzen en meldingen dienen om witwassen en belastingontduiking te voorkomen. Dit is moeilijker met cryptocurrency’s.

Hoe lang duurt het om geld op mijn lopende rekening te storten?

Als u via een bankloket geld op uw lopende rekening wilt storten, ziet u het tegoed nog dezelfde dag op uw lopende rekening verschijnen. Natuurlijk hebt u ook de mogelijkheid om aan automaten geld op uw rekening te storten. Dan geldt dat het bedrag binnen enkele minuten al zichtbaar is op uw lopende rekening. Bij sommige banken kan het echter tot een werkdag duren. Als u geld van een buitenlandse bank op uw eigen rekening wilt storten, moet u rekening houden met maximaal 5 werkdagen.

Stort kleingeld in de vorm van munten op uw eigen rekening

Wie heeft er thuis geen klassiek spaarvarken of een augurkenpot vol kleine en grote munten? Af en toe kan het zinvol zijn uw spaargeld in de vorm van munten op uw lopende rekening te storten. Sommige banken beschikken over zogenaamde stortingsmachines die het kleingeld tellen en rechtstreeks op de rekening bijschrijven. In sommige gevallen is het ook mogelijk om het saldo in bankbiljetten te laten uitbetalen. In de regel geldt dit aanbod echter alleen voor klanten van de betreffende huisbank. Dit systeem is vooral interessant voor studenten, omdat zij hun fooien uit studentenjobs regelmatig op hun rekening kunnen laten storten. Kinderen kunnen hun zakgeld of verjaardagsgeld op kinderrekeningen storten en zo leren sparen voor hun latere studie. Belangrijk om te weten: Het storten van kleingeld is niet bij alle banken gratis. Sommige banken brengen een bepaalde vergoeding in rekening voor het storten van geld op de rekening of voor het wisselen in bankbiljetten. U doet er goed aan u hier vooraf over te informeren.

Cash deposit met betrekking tot de wet over witwassen: waar moet u op letten?

Het witwassen van geld en belastingontduiking zijn in alle landen een groot probleem. Daarom zijn banken verplicht kritische vragen te stellen wanneer een bepaald bedrag wordt overschreden en bewijzen te laten overhandigen die verklaren waar het geld vandaan komt. Bovendien is er, zoals gezegd, een meldingsplicht bij het bevoegde belastingkantoor. Kredietinstellingen worden ook alert als er in korte tijd kleinere bedragen op de rekening binnenkomen die de vastgestelde bovengrens overschrijden. Dit staat in bankkringen bekend als “smurfen”.

Dit kan al een aanwijzing zijn voor het witwassen van geld of zwart geld uit belastingontduiking. Bij dergelijke vermoedens zal de bank meestal om een identiteitsbewijs en een bewijs van herkomst van het geld vragen. In de regel geeft de bank u enkele weken de tijd om het bewijs van herkomst te leveren. Als u geen bewijs van herkomst levert, zal de bank de storting weigeren. Een logische verklaring zoals huwelijksgeld kan echter ook als bewijs van herkomst worden beschouwd.

Wat zijn de mogelijkheden voor het sorten van geld?

Er zijn verschillende manieren om geld op uw rekening te storten. De meeste bankklanten kiezen echter nog steeds voor het klassieke loket in het kantoor van hun huisbank of de stortingsmachine in de zelfbedieningsfoyer.

● Geld storten aan de balie

● Geld storten bij een zelfbedieningsmachine

● Geldstorting bij een derde bank op uw eigen rekening

● Cash deposit bij handelspartners

De loketdienst

Contant geld storten aan het loket is de klassieker. Via internetbankieren gaan steeds meer banken over op cashloze betalingen. Daarom verdwijnen geldautomaten en zelfbedieningsterminals steeds meer uit de roulatie. Wilt u toch uw geld aan het loket storten, kies dan voor een bank die deze loketdienst ook aanbiedt.

Dit is hoe het werkt:

● Houd de bankkaart met de bankgegevens gereed

● Overhandig het gewenste bedrag aan de bankmedewerker

● Ontvang het stortingsbewijs

Zelfbedieningsmachine

Veel geldautomaten hebben naast een opnamefunctie ook een stortingsfunctie. Bij de automaat steekt u zoals gewoonlijk uw kaart in de gleuf en kiest u “geld storten” of “deponeren”. Dan gaat de gelddeur open, stopt u het geld erin en laat het tellen en bijschrijven op uw rekening.

Externe bank naar eigen rekening

In de praktijk kunt u bij elke bank geld op uw rekening storten. Deze optie wordt echter om verschillende redenen afgeraden. Het duurt 3 tot 5 werkdagen voordat het geld op een buitenlandse rekening is bijgeschreven. Bovendien lopen de kosten voor een buitenlandse transactie vaak op tot 10 euro.

Handelspartner

Het is ook mogelijk om contant geld op te nemen aan de kassa van de supermarkt of bij het tankstation. Bij veel discounters en supermarkten is het nu ook mogelijk om contant geld te storten bij retailpartners. De procedure is momenteel nog wat ingewikkelder dan het opnemen van contant geld. Het bedrag dat u wilt storten moet u vooraf opgeven via de bankieren-app. De door elke bank vastgestelde limiet moet in acht worden genomen. Ook moet worden opgemerkt dat de dienst niet gratis is. De bankieren-app genereert een barcode die de kassa leest. Vervolgens betaalt u het opgegeven bedrag. Binnen enkele minuten, maar uiterlijk binnen twee dagen, wordt het bedrag op uw rekening bijgeschreven.

Welke garanties worden door de banken aanvaard?

Voor grote geldbedragen van 5 cijfers is in het algemeen een bewijs van oorsprong vereist om witwassen en belastingontduiking uit te sluiten. Dit zijn de bewijzen die de meeste banken accepteren:

● Rekeningafschrift voor contante betaling door een derde bank indien de rekening aan de betaler toebehoort.

● Ontvangstbewijs voor contante betaling door een derde bank.

● Bankboekje – hieruit moet blijken dat dit bedrag is opgevraagd.

● Koopovereenkomst – verkoop van een auto

● Verkoop van edelmetaal – ontvangstbewijs

● Successie – met kwitanties

● Testament of erfenis van een probate rechtbank

● Bewijs van een specie transactie

● Een schenkingsakte

● Huwelijksgeld

