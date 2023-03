Technische optimalisatie voor SEO van een website

SEO, een afkorting van het Engelse Search Engine Optimization, is een van de meest toegepaste vormen van online marketing in de afgelopen jaren. Niet voor niets, dat SEO bijdraagt aan het verbeteren van de posities van een website in de zoekmachine. Des te hoger een website gerangschikt staat, des te groter zal ook het aantal potentiële klanten zijn wat de website bezoekt. Sommige bedrijven voeren hun SEO zelf uit, anderen kiezen voor een SEO specialist inhuren. Dat laatste is voornamelijk interessant, doordat zoekmachine optimalisatie uit verschillende elementen bestaat. Denk aan het verschil tussen het uitwerken van nieuwe content voor een website en het technisch optimaliseren daarvan. Hierbij geldt dat een technische optimalisatie van websites uit meerdere stappen bestaat. In dit artikel lees je er meer over.

Gebruik van een CDN voor een website

Bedrijven die een interim online marketeer inhuren, doen dit onder meer om hun website te voorzien van een zogenaamd CDN. CDN staat hierbij voor Content Delivery Network. Het is onderdeel van een technische optimalisatie van websites, waarbij geprobeerd wordt een bezoeker de kortst mogelijke route naar een website af te laten leggen. Dit draagt bij aan de snelheid waarmee de pagina’s van de website geladen worden. Een snelle laadtijd zorgt er niet alleen voor dat de website hoger in de zoekresultaten verschijnt; ook komt dit het gebruiksgemak ten goede. Een gebruiker zal de website snel wegklikken, wanneer deze lange tijd moet wachten op het laden van de pagina. Immers, er zijn voldoende concurrenten die een snellere website bieden met hetzelfde product.

Inventariseren en beoordelen van plug-ins

Een groot aantal websites wordt tegenwoordig ontwikkeld met een CMS, een Content Management System. Bekende voorbeelden daarvan zijn onder meer WordPress, Joomla en Drupal. Deze systemen maken niet alleen het opbouwen van de website heel eenvoudig; ook voor het onderhouden ervan is geen technische kennis vereist. Het systeem waarmee nieuwe berichten geplaatst worden, of bestaande berichten kunnen worden aangepast, lijkt enigszins op een toepassing als Word. Met extensies en plug-ins is het voor beheerders mogelijk om de website uit te breiden met verschillende aanvullende functies en toepassingen. Dat lijkt op voorhand interessant, maar biedt het nadeel dat het de laadsnelheid van de website ernstig verslechtert. Een specialist kan bij een technische optimalisatie uitzoeken wat de impact van de verschillende plug-ins en extensies is.

Automatisch verkleinen van afbeeldingen

Een derde stap in het technisch optimaliseren van een website ten behoeve van de SEO. Een voorbeeld daarvan is het automatisch laten verkleinen van gepubliceerde afbeeldingen. Een hoge resolutie is vaak helemaal niet nodig; het zorgt zelfs voor een onnodig lange laadtijd van pagina’s. Er zijn verschillende tools, waarmee de afbeeldingen op websites automatisch gecomprimeerd worden. Een SEO-specialist vertelt je hier meer over en helpt bij de installatie ervan.