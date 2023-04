Nintendo gaat Joy-con-drift gratis repareren voor alle Nintendo Switch exempalaren

Goed nieuws voor Nintendo Switch-eigenaren die last hebben van stick drift met de Joy-Cons. Nintendo gaat alle controllers repareren.

Nintendo Joy-Cons

Ruim 6 jaar later heeft Nintendo toch besloten om de Joy-Cons met het driftprobleem gratis te repareren. Het gratis reparatieprogramma komt nu pas naar Nederland. Heb je een Joy-Con waarbij je personage maar blijft lopen, ook al raak je de controller niet aan – is het de moeite waard om deze op te sturen. Nintendo zal de driftende Joy-Cons gratis repareren.

Reparatie aanmelden

Heb jij last van kapotte Joy-Cons, dan kun je ze via de Nintendo-site gratis aanmelden. Op de site is meer informatie te vinden over de gratis reparatie. Het opsturen van de Switch is niet nodig – alleen de Joy-Cons dienen opgestuurd te worden.

Het driftprobleem bij de Joy-Cons speelt zich al jaren af bij de console en komt door slijtage.