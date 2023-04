Facturen maken als ondernemer: hoe werkt het precies?

Als ondernemer krijg je er vroeg of laat mee te maken: het maken van facturen. Voor sommige ondernemers kan dit een vervelende klus zijn, terwijl anderen het juist zien als een belangrijk onderdeel van hun werkzaamheden. Maar hoe werkt het precies? Waar moet je op letten bij het opstellen van een factuur en wat zijn de wettelijke eisen waaraan een factuur moet voldoen? In dit artikel nemen we je mee in de wereld van facturen maken als ondernemer en geven we je handige tips om ervoor te zorgen dat jouw facturen altijd kloppen en voldoen aan de wettelijke eisen. Laten we direct beginnen!

Belangrijke onderdelen van een factuur

Allereerst is het belangrijk om te weten wat er precies op een factuur moet staan. Volgens de wet moet een factuur de volgende informatie bevatten:

Datum van uitreiking

Naam en adres van jouw bedrijf

Naam en adres van de klant

KvK-nummer van jouw bedrijf

Btw-nummer van jouw bedrijf

Factuurnummer (opvolgend en uniek)

Datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd

Omschrijving van de geleverde goederen of diensten

Bedrag exclusief btw

Btw-bedrag

Bedrag inclusief btw

Zorg ervoor dat alle informatie correct en volledig is ingevuld bij facturen maken, dit voorkomt problemen bij bijvoorbeeld de belastingaangifte.

Wanneer moet je een factuur versturen?

Daarnaast is het belangrijk om te weten wanneer je een factuur moet versturen. In de meeste gevallen verstuur je de factuur direct na de levering van de goederen of diensten. Het kan echter ook voorkomen dat je periodiek factureert, bijvoorbeeld aan het einde van de maand. Zorg er in dat geval voor dat de factuur uiterlijk op de 15e dag na de maand waarin de levering heeft plaatsgevonden wordt verstuurd.

Online factureren

Last but not least kun je tegenwoordig als ondernemer ook gemakkelijk online factureren. Dit biedt verschillende voordelen, zoals het besparen van tijd en het verminderen van de kans op fouten. Er zijn verschillende online facturatietools zoals Moneybird.nl beschikbaar, die je kunnen helpen bij het maken van facturen en het bijhouden van jouw administratie.

Daarnaast kun je ook gebruikmaken van boekhoudsoftware, waarmee je niet alleen facturen kunt maken, maar ook jouw volledige boekhouding kunt bijhouden. Dit kan je veel tijd en moeite besparen en zorgt ervoor dat je altijd een actueel overzicht hebt van jouw financiën.

Het maken van facturen als ondernemer is een belangrijk onderdeel van jouw bedrijfsvoering. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de wettelijke eisen en verstuur jouw facturen op tijd en correct. Maak gebruik van online tools en software om het proces te vereenvoudigen en te besparen op tijd en kosten. We wensen je veel succes!