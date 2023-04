Dit heb je nodig voor de ideale gaming set-up

Gamen via je computer of console gaat het gemakkelijkst als je een fijne gaming set-up in huis hebt. Waarschijnlijk heb je al een snelle computer, maar er zijn nog meer zaken waarmee je je gaming set-up compleet kunt maken. Wat heb je precies nodig om als echte gamer aan de slag te kunnen?

Gaming set-up samenstellen

Als je wilt gaan gamen, is het wel zo prettig als je dit zo comfortabel mogelijk kunt doen. Waarschijnlijk heb je al een snelle computer in huis met een goede videokaart, zodat je kunt gamen zonder haperingen. Een snelle computer is dus een absolute must. Maar je kunt ook nadenken over de rest van het comfort. Fabrikanten die zich richten op gamers, maken speciale stoelen waarmee je prettiger in een ergonomische houding kunt gamen. Daarnaast kun je ook je kamer en je computer aankleden met opvallende verlichting. Dat staat mooi als je je gameplay op Twitch aan het streamen bent.

Een comfortabele stoel

Alles begint bij een comfortabele gaming stoel. Niets is zo vervelend als gamen op een bureaustoel die niet lekker zit, of zelfs op een stoel uit de woonkamer. Bij het gamen komt veel verschillende beweging kijken. Je zit relatief ver voorover en wilt dat je armen zo goed mogelijk op het bureau rusten. Anders kun je last krijgen van je nek en je schouders. Zorg er dus voor dat je een gaming stoel kiest die bij je lengte en je wensen past. Vaak zijn de stoelen ook uitgevoerd met bijvoorbeeld nekkussens voor wat extra ondersteuning.

Een snelle computer

Een snelle computer is belangrijk om zonder problemen te gamen. Daarvoor heb je een goede videokaart nodig en een gaming monitor met een hoge verversingssnelheid. Vaak werken het beeldscherm en de computer onderling samen via technieken zoals FreeSync. Zo blijft de zogenaamde lag (vertraging tussen de computer en beeldscherm) het kleinst en kun je sneller reageren. Dat is handig tijdens bijvoorbeeld shooters. Wist je dat je zelfs je computer kunt verlichten aan de hand van RGB-verlichting? Je hebt ook een gaming headset nodig, zodat je samen met je vrienden contact kan houden op Discord over de volgende aanvalstactiek.

Verlichting

Tijdens het gamen zal sfeer een hoop verbetering aan je game-ervaring bijdragen. Vrijwel alle gaming componenten hebben tegenwoordig RGB-verlichting. Denk bijvoorbeeld aan de kleuren van het toetsenbord of van de videokaart en het moederbord in je computer. Met RGB-ledstrips kun je je bureau helemaal afmaken, zodat deze is afgestemd op de verlichting van je monitor. Daardoor ziet je gameroom er extra strak uit als je op Twitch aan het streamen bent.