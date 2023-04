Veilig de werkvloer op: dit heb je nodig

Het is de nachtmerrie van iedere ondernemer dat er iets met het personeel gebeurt. Natuurlijk kun je niet alles voorkomen, maar het meeste toch wel. Dat zit hem onder meer in kleding, maar ook in digitale veiligheid. In dit artikel lees je wat ervoor nodig is om werknemers met een veilig gevoel de werkvloer te laten betreden. Dit is niet alleen voor de medewerkers belangrijk, maar ook voor ondernemers.

Veiligheidskleding

Een werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de medewerkers. In sectoren zoals de bouw en de groenvoorziening is het nodig om veiligheidskleding te dragen. Goede werkkleding moet aan flink wat voorwaarden voldoen. Daarnaast is het belangrijk dat de kleding na één keer gebruik niet meteen hoeft te worden weggegooid.

Iedere sector heeft andere veiligheidskleding nodig. Als je ondernemer bent, doe je er goed aan om een gespecialiseerd bedrijf uit te nodigen en je te laten adviseren over goede beschermende werkkleding. Experts kennen de juiste certificeringen en normeringen, waardoor je werknemers zo veilig mogelijk aan de slag kunnen.

Explosiegevaar

Werken in een ATEX-zone kan gevaarlijk zijn. ATEX staat voor ATmospheres Explosives. Inderdaad, de boel kan ontploffen. Met antistatische kleding is personeel beschermd tegen explosies. Goede kleding voorkomt dat het lichaam van de werknemer een ontstekingsbron vormt. Het risico op vonken en explosies wordt zo voorkomen.

Explosies ontstaan als er zuurstof, een brandstof en een ontstekingsbron bij elkaar worden gebracht. In Nederland zijn meer dan 40.000 bedrijven waar het risico op explosies bestaat. Dan kun je denken aan fabrieken, maar ook aan producenten van bakkerij producten, veevoederbedrijven en kippenhouders.

Digitale veiligheid

Voor digitale veiligheid komt alleen maar meer aandacht. En dat is terecht, omdat het helaas al meer dan genoeg is voorgekomen dat gegevens op straat terecht kwamen. Cybercrime kun je op verschillende manieren voorkomen. Een goed antivirusprogramma is belangrijk, net als een meervoudige authenticatie.

Licht je personeel ook goed voor. Zorg dat ze hun pc afsluiten en niet hun Facebook of Instagram open laten staan als ze even koffie zijn gaan halen. Niet dat andere collega’s hier misbruik van maken, het gaat meer om het bewust bezig zijn met digitale veiligheid.

Een open cultuur

Je hebt lichamelijke veiligheid, digitale veiligheid, maar hoe zit het met het mentale vlak? Voelen medewerkers zich comfortabel op de werkvloer? Een veilig werkklimaat is voor iedereen het beste. Medewerkers die goed in hun vel zitten, leveren de beste prestaties.

Daarnaast is het ook gewoon prettiger om in een goede sfeer te werken. Als bedrijf kun je daarvoor zorgen. Hiërarchie is niet meer van deze tijd, iedereen moet zich kunnen uiten, ook als dit tegen de baas is. Daarnaast dragen bedrijfsactiviteiten bij aan een goede sfeer.

Dat laatste is niet eenvoudig, nu veel bedrijven hybride werken. Juist daarom is het belangrijk om het contact tussen collega’s en leidinggevenden open en warm te houden.