ChatGPT opnieuw toegankelijk in Italië na aanpassingen

ChatGPT is weer beschikbaar in Italië. De populaire chatdienst was bijna een maand niet te gebruiken in het land wegens het schenden van de EU-privacyregels. OpenAI, de maker van ChatGPT heeft een aantal privacy aanpassingen toegepast.

ChatGPT weer beschikbaar in Italië

De Italiaanse privacywaakhond GPDP had de chatbot van het bedrijf verboden na meerdere overtredingen vanuit de privacywet. ChatGPT mocht daardoor geen gegevens van Italiaanse gebruikers verwerken.

Tegenwoordig is het mogelijk om bezwaar te maken via een formulier tegen het verzamelen en het gebruik van hun data door OpenAI/ ChatGPT. De autoriteit merkte bovendien op dat er geen enkele leeftijdsfilter aanwezig was die minderjarigen kon weerhouden om de AI-tool te gebruiken. Inmiddels is er een leeftijdsfilter aanwezig voor het gebruik van de website.