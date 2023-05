Microsoft Bing Chat voor iedereen beschikbaar

Microsoft heeft aangekondigd dat Bing Chat nu voor iedereen beschikbaar is, waarmee het bedrijf een alternatief biedt voor de populaire ChatGPT. Bing Chat maakt gebruik van kunstmatige intelligentie en stelt gebruikers in staat om vragen te stellen en antwoorden te ontvangen op basis van informatie op het web.

Bing chat beschikbaar

Tot voor kort was Bing Chat alleen beschikbaar voor een selecte groep gebruikers, maar nu is de tool voor iedereen toegankelijk zonder dat er een wachtlijst is. Het enige dat nodig is om Bing Chat te gebruiken, is een Microsoft-account. De tool kan worden gebruikt in de zoekmachine van Bing en in de Edge browser op de computer.

Volgens Microsoft is Bing Chat aanzienlijk verbeterd en slimmer dan voorheen. Naast het beantwoorden van vragen met tekst, kan de tool nu ook antwoorden geven met afbeeldingen, video’s, grafieken, diagrammen en andere handige toevoegingen. Daarnaast biedt Bing Chat een Image Creator waarmee gebruikers in meer dan honderd talen aan de slag kunnen.

Net als bij ChatGPT is het mogelijk om de chatgeschiedenis op te vragen en Microsoft heeft aangekondigd dat er in de toekomst ondersteuning zal worden toegevoegd voor plug-ins van derde partijen.