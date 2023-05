Dit is de nieuwe Lego Icons PAC-MAN Arcade (10323)

Deze week heeft LEGO de PAC-MAN set officieel aangekondigd. Vanaf 1 juni 2023 start de VIP-voorverkoop van de LEGO PAC-MAN set (10323).

De samenwerking is vanwege de 42e verjaardag van PAC-MAN. Het nieuwe LEGO ontwerp toont een arcadekast van PAC-MAN en maakt het mogelijk om een paar van de welbekende ‘happende’-bewegingen van het spel na te spelen. De specificaties:

Afmetingen: 32 cm hoog, 25 cm breed en 17 cm diep

2.650 stenen

Prijs: €269,99

De set bestaat uit 2.671 stenen, zal €269,99 kosten en is vanaf 4 juni beschikbaar in de LEGO-store. Vanaf 1 juni is de set te koop voor de LEGO VIP-leden.