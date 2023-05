Floki toegevoegd aan platform van Bitvavo

Bitvavo, de Nederlandse crypto exchange, heeft deze week de memecoin floki (FLOKI) aan zijn platform toegevoegd, waarmee het zijn gebruikers tegemoetkomt vanuit de grote vraag. Dit is de tweede memecoin die deze week aan het handelsplatform is toegevoegd.

Wat is Floki

Floki is een memecoin die vergelijkbaar is met andere cryptovaluta zoals dogecoin (DOGE), shiba inu (SHIB) en pepe (PEPE). De naam Floki is geïnspireerd op de Shiba Inu-hond, die de hond van meme-koning en Tesla CEO Elon Musk is.

Het project rust niet alleen op de naam van Musk’s hond, maar bouwt ook aan verschillende oplossingen, waaronder toepassingen binnen decentralized finance (DeFi) en een game gebaseerd op NFT’s.

Zoals altijd is het belangrijk om voorzichtig te zijn. Memecoins worden steeds populairder, maar ze blijven zeer volatiel. Het investeren in dit soort cryptovaluta brengt extra risico’s met zich mee.

In de afgelopen periode heeft de Nederlandse exchange veel nieuwe cryptocurrencies toegevoegd, waaronder de meest recente toevoeging van memecoin PEPE.