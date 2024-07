Meer focustijd dankzij boekhoudsoftware

Tijd is kostbaar, zeker als je een eigen bedrijf leidt. Als je een eenmanszaak leidt weet je namelijk maar al te goed hoe waardevol het is om je tijd te kunnen besteden aan je kerntaken, in plaats van administratie. Boekhoudsoftware helpt je gelukkig op vijf manieren om die extra uren vrij te maken. We leggen je hier uit hoe software het verschil maakt.

Vereenvoudig je facturatie

Het opstellen, verzenden en bijhouden van facturen kan op maandbasis al snel uren duren. Wist je dat je met boekhoudsoftware de facturatie grotendeels kan automatiseren? Zo genereert je boekhoudprogramma automatisch facturen, die je vervolgens eenvoudig verstuurt met een paar klikken. Wanneer je bijvoorbeeld een project afrondt, kan je boekhoudsoftware vaak automatisch een factuur op basis van vooraf ingestelde tarieven opstellen en naar je klanten verzenden. Jij richt je ondertussen alweer op de volgende opdracht.

Automatiseer je uitgavenregistratie

Het bijhouden van al je uitgaven en rekeningen kan een onaangename taak zijn. Wanneer je bijvoorbeeld al je papieren rekeningen fysiek op je kantoor, in je portemonnee of in je auto bewaart raak je ze in de praktijk vaak snel kwijt. Met boekhoudsoftware scan je na aankoop direct de rekening en bewaar je het digitaal. Zo moet je achteraf niet alle rekeningen uit te zoeken en te categoriseren. Bespaart je heel wat tijd.

Altijd realtime financieel inzicht

Maak je nog geen gebruik van een boekhoudprogramma voor je eenmanszaak? Dan heb je alleen met een periodieke rapportage inzicht in hoe je bedrijf er financieel voor staat. Tussendoor een snelle check op de financiële gezondheid kost je dan extra tijd. Met boekhoudsoftware heb je altijd en overal realtime inzicht in je financiën met een overzichtelijk dashboard. Je kan dus extra snel bijsturen.

Maak automatisch rapportages

Moet je een uitgebreide financiële rapportage opstellen, zoals een winst- en verliesrekening? Daar kan je veel tijd aan kwijt zijn wanneer je dit from scratch moet doen. Boekhoudsoftware genereert op basis van alle data automatisch gedetailleerde financiële rapporten die je kan gebruiken voor analyses en besluitvorming.

Communiceer efficiënter met je accountant

Tot slot maakt boekhoudsoftware de communicatie en gegevensoverdracht met je accountant veel eenvoudiger. Zo blijf je via je boekhoudsoftware eenvoudig in contact met je accountant. Ook kan je accountant via je boekhoudsoftware altijd alle benodigde gegevens realtime inzien. Zo moet je niet handmatig alle documentatie opsturen via e-mail. Dit bespaart je niet alleen tijd, maar verkleint ook de kans op fouten en miscommunicatie.

Dankzij meer inzicht minder risico op fouten

Boekhoudsoftware is een waardevolle partner als je als ondernemer je tijd efficiënt wilt benutten en je wilt concentreren op de kernactiviteiten van je onderneming. Naast focus en efficiëntie, zorgt boekhoudsoftware er ook voor dat je de kans op fouten in de administratie aanzienlijk verkleint. Zo heb je altijd realtime inzicht in cijfers, staan documenten veilig in de cloud opgeslagen en moet je geen losse bestanden meer delen met je accountant.